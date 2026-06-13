Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太が１３日、東京・パルテノン多摩でミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（１４日開幕）の公開稽古に出席した。

旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」を題材にしたミュージカル。２０２２年の日本初演以来、４年ぶりの再演に「４年前から再演されるべき作品だと思っていたので、うれしいですね。久しぶりに台本を開いたら、ほぼ覚えていた。稽古の初日から頭に入っている状態で臨めたし、そこから上乗せできた。パワーアップしているので、大人だけでなく、全世代の方々に見ていただきたい」と力を込めた。

Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮が圧倒的な存在感でロックナンバーを披露するファラオ役で加入。橋本は「『主演・薮宏太』という文字を見て、すぐ『出る』と言いました」。薮は「ハッシー（橋本）の声はセクシーだけど、芯がある。際立っている。ハッシーならではのファラオを見せてくれるはず」と期待を寄せた。

シルビア・グラブ、清水美依紗、三田村邦彦も出席。２０〜２１日に宮城・東京エレクトロンホール宮城、２７〜２８日に愛知・ＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥ、７月４〜５日に岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ大劇場、１０〜１３日に大阪・ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＷＷホール、１９〜８月９日に東京・有楽町よみうりホールで上演する。