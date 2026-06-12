サッカー、ゴルフ、バドミントン 仲良しトップアスリート3人がのんびりピクニック「秋も開催するからね」
元なでしこジャパンの鮫島彩が自身のインスタグラムを更新。「大好きな人たちのピクニック」と記すと、宮里藍、ロンドン五輪で日本のバドミントン界では初の銀メダルを獲得した藤井瑞希と一緒に、4月の公園でのんびりと過ごす写真を時間差で投稿した。
【写真】「藍さんのお弁当が美味しすぎた〜」絶賛された料理の数々（全3枚）
鮫島は女子サッカー選手として日本代表（なでしこジャパン）に選出されると、2011年のFIFA女子ワールドカップ優勝や12年のロンドン五輪銀メダルなど、黄金期の主力選手として大活躍した。24年に現役を引退すると、今年5月にはベストマザー賞を受賞している。公開された写真の1枚目では3人が笑顔でカメラを見つめているが、2枚目では鮫島が抱っこした子供にやさしい視線が集中していた。そして3枚目は「藍さんのお弁当が美味しすぎた〜」という手料理を大公開だ。この投稿を見た藤井は「秋も開催するからね」と早くも次回開催を宣言していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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