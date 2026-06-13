「もう言い訳できないっすね、誰も」長友佑都が目を見開き語気を強めた理由【日本代表】
遠藤航の戦線離脱を受けての囲み取材で、長友佑都の口調が一気に変わる瞬間があった。次の質問をした時だ。
「今回の出来事はチームを引き締める意味でも大きな刺激になると思います。言い訳無用の舞台が整ったのでは？」
すると、長友はグッと目を見開いて「はい、言い訳、もうできないっすね、誰も」と語気を強めた。
「何も言い訳できないです。もうただただ泥臭く、日の丸を背負って戦う。もう、泥臭く戦うところ。全員で本当に信念持ってやるだけですね。覚悟はもう決まっています。はい、やるんで！」
今こそ、“唯一無二の魂”を持つ長友佑都の出番だろう。
「ワールドカップ期間中には起こり得るし、これだけじゃなくて、もっといろんなことが起こり得る。チームを前に向かせるエネルギーを与える役目は自分。それが存在価値でもあると思うので。そこはみんなに示していきたい。どんな状況でも、前を向いてチームを引っ張っていける自信が自分にはあります」
遠藤不在のこの日のトレーニング、メディア公開された冒頭15分の間で誰よりも声を出していたのは長友だった。
長友の不要論──。オランダ戦が刻一刻と迫るなか、その声は今もあるのだろうか。
この日、長友は最後にこう言った。
「僕だけじゃない、（吉田）麻也、（南野）拓実もいる。リバウンドメンタリティを見せたい。どんなにつらい時でも俺らは這い上がっていく。その底力をお見せします。“一緒に戦いましょう”」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「今回の出来事はチームを引き締める意味でも大きな刺激になると思います。言い訳無用の舞台が整ったのでは？」
すると、長友はグッと目を見開いて「はい、言い訳、もうできないっすね、誰も」と語気を強めた。
「何も言い訳できないです。もうただただ泥臭く、日の丸を背負って戦う。もう、泥臭く戦うところ。全員で本当に信念持ってやるだけですね。覚悟はもう決まっています。はい、やるんで！」
「ワールドカップ期間中には起こり得るし、これだけじゃなくて、もっといろんなことが起こり得る。チームを前に向かせるエネルギーを与える役目は自分。それが存在価値でもあると思うので。そこはみんなに示していきたい。どんな状況でも、前を向いてチームを引っ張っていける自信が自分にはあります」
遠藤不在のこの日のトレーニング、メディア公開された冒頭15分の間で誰よりも声を出していたのは長友だった。
長友の不要論──。オランダ戦が刻一刻と迫るなか、その声は今もあるのだろうか。
この日、長友は最後にこう言った。
「僕だけじゃない、（吉田）麻也、（南野）拓実もいる。リバウンドメンタリティを見せたい。どんなにつらい時でも俺らは這い上がっていく。その底力をお見せします。“一緒に戦いましょう”」
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