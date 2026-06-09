舘ひろし、ラグビー・姫野和樹との“意外な共通点”に驚く声「意外な繋がりにビックリ!!」「えぇ〜舘さん、経験者なんだ」
ラグビー「リーグワン」1部・トヨタヴェルブリッツ所属の姫野和樹（31）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の舘ひろし（76）の意外な経歴を明かし、ファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】「意外な繋がりにビックリ!!」舘ひろし＆ラグビー・姫野和樹の“渋かっこいい”2ショット
姫野は「第28回日本医療マネジメント学会学術総会」に参加したことを報告し、「愛知の憧れのスーパースターである舘ひろしさんとお写真撮れて大満足!!渋過ぎてかっこよすぎた。。」と喜びをつづった。
さらに「舘ひろしさんは名古屋市中区出身で愛知県立千種高等学校出身ラグビー部出身で生粋のラガーマンでした!!いつもラグビー見てくださっていて たくさんアドバイスも貰いました!!」と紹介。舘が、普段からラグビーを観戦しており、姫野へアドバイスを送ったことを明かしている。
投稿では、笑顔で肩を組みながら握手を交わす2ショットを披露。憧れの俳優との交流に「本当にありがとうございました！舘さんみたいにかっこいい漢になれるよう僕も頑張ります」と感謝を伝えた。
この投稿に、ファンからは「意外な繋がりにビックリ!!」「舘ひろしさん、ラガーマンだったんですね！」「渋かっこいい舘さんが、少年のような笑顔」「私も大好きな俳優さんです」「こんな夢のような日がくるなんて…」「名古屋の誇りのお二人」「えぇ〜舘さん、経験者なんだ」といったコメントが集まっている。
【写真】「意外な繋がりにビックリ!!」舘ひろし＆ラグビー・姫野和樹の“渋かっこいい”2ショット
姫野は「第28回日本医療マネジメント学会学術総会」に参加したことを報告し、「愛知の憧れのスーパースターである舘ひろしさんとお写真撮れて大満足!!渋過ぎてかっこよすぎた。。」と喜びをつづった。
投稿では、笑顔で肩を組みながら握手を交わす2ショットを披露。憧れの俳優との交流に「本当にありがとうございました！舘さんみたいにかっこいい漢になれるよう僕も頑張ります」と感謝を伝えた。
この投稿に、ファンからは「意外な繋がりにビックリ!!」「舘ひろしさん、ラガーマンだったんですね！」「渋かっこいい舘さんが、少年のような笑顔」「私も大好きな俳優さんです」「こんな夢のような日がくるなんて…」「名古屋の誇りのお二人」「えぇ〜舘さん、経験者なんだ」といったコメントが集まっている。