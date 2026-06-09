舘ひろし、ラグビー・姫野和樹との“意外な共通点”に驚く声「意外な繋がりにビックリ!!」「えぇ〜舘さん、経験者なんだ」

舘ひろし、ラグビー・姫野和樹との“意外な共通点”に驚く声「意外な繋がりにビックリ!!」「えぇ〜舘さん、経験者なんだ」