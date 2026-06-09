6人組ボーイグループのBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が8日、韓国で1stスタジオアルバム「HOME」カムバックショーケースを開催した。

メンバー全員が楽曲の制作に関わった、グループ初のフルアルバム。JAEHYUN（ジェヒョン、22）は「練習生の頃から現在まで向き合ったさまざまな環境をすべて溶け込ませた。『HOME』という一番個人的な空間で、僕たちが大事にしてきた本心を込めました」。LEEHAN（イハン、21）は「作業に参加しながらメンバーたちから話を聞いて、僕も話をして、みんなの距離が縮まった。本当に家族のような関係になりました」と話した。

この日は収録曲の「ddok ddok ddok」「VIRAL」「ADIOS！」など6曲をパフォーマンス。JAEHYUNは足首を負傷した影響でパフォーマンスを制限しての出演となったが、「VIRAL」では「『VIRAL』だけは体が壊れてもパフォーマンスを見せたかった」と、ダンスに参加した。熱い思いを込めたパフォーマンスでファンを沸かせた。

5月30日でデビュー3周年を迎え、4年目に突入した。SUNGHO（ソンホ、22）は「3周年を迎えられてありがたい。でも、こんなに短い期間を過ごすために出会ったわけじゃない。これからも長く愛してね」とにっこり。約1年の制作期間をへて、自分たちで“家”となるアルバムを作り上げた。LEEHANは「10年、20年後、振り返った時に、今の時期が一番輝いていたと思えるように頑張ります」と意気込んだ。