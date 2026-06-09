発想力に大拍手！「斜めって考えなかったわ！」使い勝手が段違いの賢い100均ポーチ
商品情報
商品名：トラベルメッシュポーチ
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480919386
斜めファスナーで物を取り出しやすい！ダイソーの『トラベルメッシュポーチ』
さまざまなタイプのポーチが揃っているダイソーで、またしても優秀なアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『トラベルメッシュポーチ』。斜めにあしらわれたファスナーが特徴の、他と一味違うメッシュポーチです。
価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、トラベルグッズ売り場に陳列されていました。
舟形ポーチなどと比べると接地面が広いため、平置きした状態で開け閉めすることで安定感があります。
欲しいものを取り出す際に中身が倒れてこないので、ストレスフリーで使えるのがいいなと思いました！
フラットポーチや舟形ポーチなどの一般的なポーチは、奥に入っているアイテムが見えにくく、取り出しにくいのがネックです。物をかき分けて探しているうちに、ポーチ内も散らかってしまいます。
ですが、このポーチは普通の直線でファスナーがついているポーチに比べて開口部が広いため、長さのあるものも入れやすいです。向きを変えれば、コスメのボトルもそのまま収納できて、スムーズに取り出せます。
ファスナーが斜めになっていることで、広範囲に手が届きやすいです。ポーチの中に手を突っ込んでガサゴソと探さなくても、奥に入っている物をすぐに取り出せて快適な使い心地！
持ち運びやすさや保管のしやすさは？
厚みが抑えられている形状で、バッグにすっきり入れられます。
そのうえメッシュタイプなので、視認性が高いのも嬉しいポイント。欲しいものがすぐに取り出せます。
ループが付いているため、フックなどに掛けて保管できるのもGOOD。置き場所に困る洗面台周りなどでも、スマートに使えて便利です。
今回は、ダイソーの『トラベルメッシュポーチ』をご紹介しました。
今までのポーチのイメージが覆る、アイデア満載な優れもの！手持ちのポーチの使い心地にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。