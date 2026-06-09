発想力に大拍手！「斜めって考えなかったわ！」使い勝手が段違いの賢い100均ポーチ

ダイソーで見つけた、ファスナーが斜めにあしらわれたポーチ。「何だこれ？」と思ったことを大反省…使ってみて驚きの優秀なポーチだったんです！アイテムを収納しやすいだけでなく、物を取り出しやすくストレスフリーな使い心地！中身をガサゴソ漁らなくても、目当ての物をサッと取り出せて快適です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：トラベルメッシュポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480919386

斜めファスナーで物を取り出しやすい！ダイソーの『トラベルメッシュポーチ』

さまざまなタイプのポーチが揃っているダイソーで、またしても優秀なアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『トラベルメッシュポーチ』。斜めにあしらわれたファスナーが特徴の、他と一味違うメッシュポーチです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、トラベルグッズ売り場に陳列されていました。

舟形ポーチなどと比べると接地面が広いため、平置きした状態で開け閉めすることで安定感があります。

欲しいものを取り出す際に中身が倒れてこないので、ストレスフリーで使えるのがいいなと思いました！

フラットポーチや舟形ポーチなどの一般的なポーチは、奥に入っているアイテムが見えにくく、取り出しにくいのがネックです。物をかき分けて探しているうちに、ポーチ内も散らかってしまいます。

ですが、このポーチは普通の直線でファスナーがついているポーチに比べて開口部が広いため、長さのあるものも入れやすいです。向きを変えれば、コスメのボトルもそのまま収納できて、スムーズに取り出せます。

ファスナーが斜めになっていることで、広範囲に手が届きやすいです。ポーチの中に手を突っ込んでガサゴソと探さなくても、奥に入っている物をすぐに取り出せて快適な使い心地！

持ち運びやすさや保管のしやすさは？

厚みが抑えられている形状で、バッグにすっきり入れられます。

そのうえメッシュタイプなので、視認性が高いのも嬉しいポイント。欲しいものがすぐに取り出せます。

ループが付いているため、フックなどに掛けて保管できるのもGOOD。置き場所に困る洗面台周りなどでも、スマートに使えて便利です。

今回は、ダイソーの『トラベルメッシュポーチ』をご紹介しました。

今までのポーチのイメージが覆る、アイデア満載な優れもの！手持ちのポーチの使い心地にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。