10月期の日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に山田杏奈が出演することが決定した。

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本作は、池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説を原作とする青春群像劇。正月の風物詩である『箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）』を題材に、2年連続で本選出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」の舞台裏という2つの柱で描かれる。原作者の池井戸自身が「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る一作だ。

物語は、『箱根駅伝』本選出場をかけた予選大会から始まる。3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す明誠学院大学は、ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できれば本選出場はほぼ確実と見られていた。しかしレース当日、チームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」が立ちはだかる。一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局では、チーフプロデューサーの徳重亮が編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。

大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮役で大泉が主演を務めるほか、センターディレクター・宮本菜月役を伊藤沙莉、明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久、前監督・諸矢久繁役を寺尾聰が担当。さらに各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫、学生役に小林虎之介、奥智哉ら18人の若手俳優が名を連ねる。

今回出演が発表された山田は、大日テレビでアシスタントディレクターを務める戸山知香役を演じる。バラエティー志望で入社するもスポーツ局に配属され、箱根駅伝を担当することになった人物だ。タイパ・コスパを重視する“今どき”の若者らしい感覚の持ち主で、先輩に向かって「それって意味ありますか？」と言ってしまうこともあるが、先輩たちの姿に刺激を受けながら成長していく。

山田は出演にあたって「箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです」とコメント。また、同じ箱根駅伝中継チームの一員を演じる大泉、伊藤との共演については、「お2人との共演は本当に楽しみにしていました。お2人ともお芝居が素晴らしいのはもちろん、現場の雰囲気をとても明るくしてくださるんです。最初は緊張していたのですが、お2人が自然と空気をつくってくださったので、安心して撮影にのぞむことができました。自分自身も『ついていきたい』と思わされるような、とても頼もしい先輩方です」と語った。

さらに撮影中のエピソードとして、「戸山が『キャパオーバーです！』と言うシーンで、大泉さんから『こんな変顔をしてみたら？』と提案をいただいたんです（笑）。実際にやってみたら、ちょっとやりすぎてしまったみたいで、大泉さんが私の変顔を見て吹き出してNGになってしまって。思わず『大泉さん！』となりました（笑）」と振り返り、現場の和やかな雰囲気を明かした。

本作のプロデューサーは山田の起用理由について「山田杏奈さんに演じていただく戸山知香は、箱根駅伝に全力を注ぐ周りのメンバーとは違い、まだまだ箱根駅伝に熱しきれてない人物。一方で目の前に現れた熱いものはしっかりキャッチしていく素直さも合わせ持つ。その役のイメージが山田杏奈さんにぴったりでオファーさせていただきました山田杏奈さんご自身の明るさ、前向きさでとってもチャーミングな戸山を演じていただいてます。大泉さん、沙莉さんとの掛け合いも見どころの一つになっていますので、ぜひ楽しみにしてください」と語っている。

山田杏奈（戸山知香役） コメント

この度、『俺たちの箱根駅伝』で戸山知香を演じさせていただくことになりました。箱根駅伝を届ける側、大日テレビの若手社員として最初はあまり乗り気ではなかったものの次第にその魅力に取り込まれ、夢中になっていく役柄です。箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです。ランナーのみなさま、大泉洋さんをはじめとしたスタッフルームのみなさまの熱気に鼓舞されながら日々撮影しています。ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！（文＝リアルサウンド編集部）