３人組ムード歌謡グループ「純烈」が８日、都内で記者会見を行い、リードボーカルの白川裕二郎（４９）が来年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。これに伴い、純烈の新メンバーおよび弟分グループ「モナキ」に続く新グループのメンバー募集を発表した。

「純烈セカンドチャンスオーディション２０２６」と題し、募集期間は会見日６月８日から７月３１日まで。応募資格は「男性」であることのみ。会見で、リーダーの酒井一圭は倏鮴鄲感噺紊僚穃像瓩砲弔い董嵜轡瓮鵐弌爾鬘蛙遊泙┐董△任れば５人組にしたい。僕と後上（翔太）が両サイドを固めて、真ん中に３人が入る」とすでに立ち位置まで犢汁朖瓠リードボーカルの白川が抜けることで「（ファンが）８割減る。最大のピンチ」と予測した上で「僕と後上だけではやっていけないので」と正直に不安もこぼした。

また、酒井は狃穃の弟分瓩箸靴藤咤裡咾妊丱坤蠅泙り、今年４月にメジャーデビューした４人組「モナキ」に続く狢茖灰哀襦璽廰瓩諒臀犬砲らめた構想も吐露。３グループ体制となる将来像について「モナキのメンバーが純烈に入ることもあるかもしれないし、オーディション次第だけど、歌唱力を持つ人がいたらソロデビューもある。モナキに欠員が出たなら、誰かがモナキに入るかもしれない。スポーツ選手も移籍するし、そんなのもいい」とあらゆる可能性を否定しなかった。

なお、酒井はブレーク中のモナキを意識してか「（５人体制となる純烈が）モナキを倒すぐらいになりたいよね。モナキは調子乗っているから！」とライバル心をむき出しにしていた。