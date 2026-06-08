宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のグッズがもらえる「すみっコぐらしスペシャルパック」が登場！

「忍者」テーマのオリジナルデザインがかわいい、お茶碗（陶磁器製）とシールがセットになっています☆

ピザーラ「すみっコぐらしスペシャルパック」

価格：好きなピザ＋380円（税込）

実施期間：2026年6月10日（水）〜

※数量限定、無くなり次第終了

内容：

・すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製） ※直径 約11cm／高さ 約6cm

・オリジナルシール ※約9cm×7cm

購入制限：ピザ1枚につき1セットまで

実施店舗：ピザーラ全店

宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」から、人気キャラクター「すみっコぐらし」のオリジナルグッズが購入できる「すみっコぐらしスペシャルパック」が数量限定で登場。

好きなピザにプラス380円（税込）で、ピザーラだけのオリジナルデザイン「すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製）」と「オリジナルシール」のセットが購入できる人気のセットが、2026年夏も登場します。

デザインは、「忍者」をイメージしたかわいいデザインです。

食卓でも「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる、限定グッズとなっています。

ユニークなデザインで、楽しいオリジナルシール付いた、お気に入りのピザと一緒に、この夏の特別なグッズが楽しめるセットです☆

忍者になりきった「すみっコ」たちと「みにっコ」たちがかわいい、オリジナルグッズ。

ピザーラ「すみっコぐらしスペシャルパック」は、2026年6月10日（水）より数量限定で登場します。

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