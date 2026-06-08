上方落語協会会長の笑福亭仁智と神戸新開地・喜楽館の支配人でフリーアナウンサーの伊藤史隆が８日、神戸市の同所で開館８周年記念特別公演（７月６日〜１２日）の制作発表会を行った。

１８年７月１１日に開館。来月に丸８年を迎え、今年も桂文枝、桂文珍ら上方落語界の人気者が一堂に集まり公演する。

笑福亭仁智は「ちょうど私が会長になったときに喜楽館がオープンした。順風満帆にスタートしたが、コロナになって、それが長引いた」とここまでの苦労を振り返り、「神戸は落語を見たり聞いたり、新しく出てきた芽に注目するという風土がある。これからの上方落語を背負うような噺家が育つことを期待したい。大阪の繁昌亭と神戸の喜楽館、上方落語の両輪でますます発展していけるようにしたい」と意気込みを語った。

支配人の伊藤は「寄席は３６５日どなたが出ても楽しいというのが理想。最終的には神戸に来たら、行きたいところの一つになるようにしたい。ただそれにはまだ時間がかかる。まずは落語って楽しいなと思ってくれる人をたくさんつくりたい。生活の中に落語を入れてくださる人を増やしたい」とさらなる発展を誓った。