7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』のIMAX同時公開が決定し、あわせてIMAXポスタービジュアルが公開された。

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本作は、原泰久による漫画『キングダム』（集英社『週刊ヤングジャンプ』連載）を実写映画化したシリーズの5作目。2006年より連載を開始した原作は、単行本79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破している。

実写映画シリーズはこれまで『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）の4作品が公開され、シリーズ累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破している。

シリーズ第5弾となる本作では、原作屈指の人気エピソードである“合従軍編”が描かれる。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模の大攻防戦が繰り広げられる。舞台となるのは、これまで一度も破られたことがない秦の国門・函谷関。秦国は国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑むことになる。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼賢人、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。

公開されたIMAXポスターでは、軍勢の中で壮絶な戦いを繰り広げる山粼演じる信の姿が捉えられている。

（文＝リアルサウンド映画部）