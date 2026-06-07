【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）

【映像】谷川の「理不尽ゴラッソ」→GKが絶望（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が叩き込んだ衝撃の弾丸ミドルシュートは、相手GKに絶望を与える恐ろしい一撃だった。

なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表を5−0で撃破。スーパーゴールが生まれたのが29分だった。

敵陣の左サイドでDF北川ひかるからスローインのボールを引き出した谷川は、相手のプレッシャーを華麗に反転してかわす。そのまま斜めに突き進むと、約20メートルの位置から右足を一閃したのだ。

シュートは弾丸のように鋭く伸び、しかもアウト回転しながらゴール右隅へと突き刺さる。南アフリカのGKアンディレ・ドラミニからすると、ボールが自分から逃げていくような軌道。ドラミニはボールに目線を送るも手を出すことすらできず、ゴールネットが揺れるとガックリと肩を落とし、そのままピッチに座り込んで唖然としていた。

「止められるGKいないでしょ」の声も

手も足も出ずにへたり込んだ相手GKの姿に、SNSのファンたちも即座に反応。「谷川のシュートはキーパーが可哀想になってくる」「GK完全にノーチャンス」「これ止められるキーパーいないでしょ」「キーパーまったく動けず。あれはワールドクラスやで」「男子GKでも多くは届かないのでは」「GKもう途中で諦めたな」と、同情や驚嘆の声が殺到した。

さらには、「相手ゴールキーパーの『もうどうしようもない』ってリアクションが『少林サッカー』の準決勝のゴールキーパーとそっくりやん」と、ドラミニのリアクションを名作映画のワンシーンに重ねて面白がる声も上がった。

試合後のミックスゾーンで谷川本人は、このスーパーゴールについて「ターンした時に相手のバックラインが引いていたので、シュートを打てる時間があった。良い感じにアウトにかかって上手く入って良かったです」と冷静に振り返っている。

6月9日に行われる南アフリカとの第2戦（国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチ）でも、谷川から目が離せない。

（ABEMA／なでしこジャパン）

