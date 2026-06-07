間宮祥太朗、きょう開幕の主演舞台に自信「松尾スズキさんが『カッコー〜』やるって言ったら、絶対面白い」「（観客にとって）すごくいい演劇体験になる」
俳優の間宮祥太朗（32）、坂東龍汰（29）、江口のりこ（46）、皆川猿時（55）、俳優で演出家の松尾スズキ（63）が7日、都内で行われたPARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』プレスコール及び開幕前会見に登壇した。
【場面写真多数】PARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』プレスコールより主演の間宮祥太朗
1960年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描いたケン・キージーの小説『カッコーの巣の上で』は、75年にはジャック・ニコルソン主演で映画化。舞台版は63年にブロードウェイで初演、2001年の再演ではトニー賞リバイバル作品賞を受賞し、日本でも1978年の初演以降、繰り返し上演されてきた名作だ。
主演を務める間宮は、「過去にたくさん作品になっていて、それぞれやり方で、見ている人々に残してきた作品だとは思っていて、そこに携われるっていうことはある種ありがたいし、誇りではあります」と今回のオファーに感謝。一方で、「このお話をいただいた時に、松尾さんが『カッコーの巣の上で』をやるって言ったら、それは絶対面白いだろっていうふうに思ったので」と確信があったといい、「それは稽古期間、昨日のゲネプロまでやってもやっぱり、どんどん面白いなって定まっていった部分があるので、そういう意味では、期待と自信を持ってこの作品に挑めてるんじゃないかなと思います」と自信を見せた。
そして最後に「すごく面白い作品になっていると思いますし、これからどんどん面白くなっていく作品だと思っていて。見に来てくださる方々が感じることは人それぞれ違うと思うんですけど、とにかく楽しんで見ていただいて。この舞台で描かれている原作にあるスピリットを感じて帰っていただければ、すごくいい演劇体験になるのではないかと思ってますので、ぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします」と呼びかけた。
型破りなアウトロー、主人公のマクマーフィーが患者たちに問いかけるのは、人間として当たり前に持つ【自由】と【権利】。ともに笑い合い、ゲームや賭け事を楽しみ、人生の【自由】を手に入れること。そして、人間としてあってしかるべき【権利】を求めること。マクマーフィーの行動は患者たちの表情を生き生きとさせ、閉ざされていた心を解き放ち、また人間の尊厳を取り戻すため奮闘するその姿は、大きな共感とともに胸を打つ。
なお本作は、きょう7日から29日まで東京・PARCO劇場、7月以降も愛媛、大阪、福岡・北九州、宮城・仙台での上演が予定されている。
【場面写真多数】PARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』プレスコールより主演の間宮祥太朗
1960年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描いたケン・キージーの小説『カッコーの巣の上で』は、75年にはジャック・ニコルソン主演で映画化。舞台版は63年にブロードウェイで初演、2001年の再演ではトニー賞リバイバル作品賞を受賞し、日本でも1978年の初演以降、繰り返し上演されてきた名作だ。
そして最後に「すごく面白い作品になっていると思いますし、これからどんどん面白くなっていく作品だと思っていて。見に来てくださる方々が感じることは人それぞれ違うと思うんですけど、とにかく楽しんで見ていただいて。この舞台で描かれている原作にあるスピリットを感じて帰っていただければ、すごくいい演劇体験になるのではないかと思ってますので、ぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします」と呼びかけた。
型破りなアウトロー、主人公のマクマーフィーが患者たちに問いかけるのは、人間として当たり前に持つ【自由】と【権利】。ともに笑い合い、ゲームや賭け事を楽しみ、人生の【自由】を手に入れること。そして、人間としてあってしかるべき【権利】を求めること。マクマーフィーの行動は患者たちの表情を生き生きとさせ、閉ざされていた心を解き放ち、また人間の尊厳を取り戻すため奮闘するその姿は、大きな共感とともに胸を打つ。
なお本作は、きょう7日から29日まで東京・PARCO劇場、7月以降も愛媛、大阪、福岡・北九州、宮城・仙台での上演が予定されている。