信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、クリエイトＳ、ＫＬａｂ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※5月29日信用売り残の5月22日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -2,433 17,855 2.99
２．<3148> クリエイトＳ -1,804 95 0.26
３．<3656> ＫＬａｂ -1,786 6,176 2.37
４．<7173> 東京きらぼし -1,445 402 1.52
５．<6264> マルマエ -1,386 92 10.42
６．<3315> 日本コークス -1,189 2,111 5.65
７．<9984> ＳＢＧ -888 4,629 5.77
８．<9434> ＳＢ -827 2,828 11.77
９．<8801> 三井不 -755 190 14.78
10．<2792> ハニーズＨＤ -735 108 0.95
11．<8729> ソニーＦＧ -626 9,093 13.85
12．<2462> ライク -577 234 0.32
13．<1377> サカタタネ -514 111 0.48
14．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -454 1,775 3.14
15．<3201> ニッケ -438 154 0.78
16．<8306> 三菱ＵＦＪ -376 2,196 14.78
17．<2791> 大黒天 -366 104 1.40
18．<3003> ヒューリック -358 130 10.15
19．<6526> ソシオネクス -355 1,290 5.14
20．<5844> 京都ＦＧ -323 136 2.38
21．<2982> ＡＤＷＧ -268 280 10.70
22．<8524> 北洋銀 -263 236 12.51
23．<6768> タムラ -253 158 8.63
24．<9216> ビーウィズ -244 233 0.84
25．<8267> イオン -235 2,451 2.53
26．<5803> フジクラ -224 1,690 18.03
27．<7211> 三菱自 -215 1,391 4.37
28．<2337> いちご -207 688 1.58
29．<9519> レノバ -203 555 2.98
30．<2168> パソナＧ -203 406 0.60
31．<6723> ルネサス -199 638 3.31
32．<8411> みずほＦＧ -182 468 17.91
33．<4755> 楽天グループ -179 624 41.26
34．<4344> ソースネクス -177 2,811 2.29
35．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -175 9,365 1.21
36．<8346> 東邦銀 -152 222 6.48
37．<4392> ＦＩＧ -141 198 16.49
38．<8609> 岡三 -141 208 2.11
39．<2931> ユーグレナ -140 2,708 1.27
40．<8923> トーセイ -138 78 2.34
41．<9009> 京成 -137 62 21.81
42．<8136> サンリオ -137 1,434 31.05
43．<8141> 新光商 -137 37 3.79
44．<3853> アステリア -136 799 3.03
45．<3632> グリーＨＤ -132 121 19.04
46．<8338> 筑波銀 -131 536 8.43
47．<5401> 日本製鉄 -124 2,250 18.53
48．<4047> 関電化 -122 74 9.83
49．<8308> りそなＨＤ -115 485 6.24
50．<6240> ヤマシン―Ｆ -112 489 1.61
株探ニュース
※5月29日信用売り残の5月22日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -2,433 17,855 2.99
２．<3148> クリエイトＳ -1,804 95 0.26
３．<3656> ＫＬａｂ -1,786 6,176 2.37
４．<7173> 東京きらぼし -1,445 402 1.52
５．<6264> マルマエ -1,386 92 10.42
６．<3315> 日本コークス -1,189 2,111 5.65
７．<9984> ＳＢＧ -888 4,629 5.77
８．<9434> ＳＢ -827 2,828 11.77
９．<8801> 三井不 -755 190 14.78
10．<2792> ハニーズＨＤ -735 108 0.95
11．<8729> ソニーＦＧ -626 9,093 13.85
12．<2462> ライク -577 234 0.32
13．<1377> サカタタネ -514 111 0.48
14．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -454 1,775 3.14
15．<3201> ニッケ -438 154 0.78
16．<8306> 三菱ＵＦＪ -376 2,196 14.78
17．<2791> 大黒天 -366 104 1.40
18．<3003> ヒューリック -358 130 10.15
19．<6526> ソシオネクス -355 1,290 5.14
20．<5844> 京都ＦＧ -323 136 2.38
21．<2982> ＡＤＷＧ -268 280 10.70
22．<8524> 北洋銀 -263 236 12.51
23．<6768> タムラ -253 158 8.63
24．<9216> ビーウィズ -244 233 0.84
25．<8267> イオン -235 2,451 2.53
26．<5803> フジクラ -224 1,690 18.03
27．<7211> 三菱自 -215 1,391 4.37
28．<2337> いちご -207 688 1.58
29．<9519> レノバ -203 555 2.98
30．<2168> パソナＧ -203 406 0.60
31．<6723> ルネサス -199 638 3.31
32．<8411> みずほＦＧ -182 468 17.91
33．<4755> 楽天グループ -179 624 41.26
34．<4344> ソースネクス -177 2,811 2.29
35．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -175 9,365 1.21
36．<8346> 東邦銀 -152 222 6.48
37．<4392> ＦＩＧ -141 198 16.49
38．<8609> 岡三 -141 208 2.11
39．<2931> ユーグレナ -140 2,708 1.27
40．<8923> トーセイ -138 78 2.34
41．<9009> 京成 -137 62 21.81
42．<8136> サンリオ -137 1,434 31.05
43．<8141> 新光商 -137 37 3.79
44．<3853> アステリア -136 799 3.03
45．<3632> グリーＨＤ -132 121 19.04
46．<8338> 筑波銀 -131 536 8.43
47．<5401> 日本製鉄 -124 2,250 18.53
48．<4047> 関電化 -122 74 9.83
49．<8308> りそなＨＤ -115 485 6.24
50．<6240> ヤマシン―Ｆ -112 489 1.61
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