　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月29日信用売り残の5月22日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,433　　 17,855　　　2.99
２．<3148> クリエイトＳ　　　-1,804　　　　 95　　　0.26
３．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-1,786　　　6,176　　　2.37
４．<7173> 東京きらぼし　　　-1,445　　　　402　　　1.52
５．<6264> マルマエ 　　 　　-1,386　　　　 92　　 10.42
６．<3315> 日本コークス　　　-1,189　　　2,111　　　5.65
７．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-888　　　4,629　　　5.77
８．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-827　　　2,828　　 11.77
９．<8801> 三井不 　　　 　　　-755　　　　190　　 14.78
10．<2792> ハニーズＨＤ　　　　-735　　　　108　　　0.95
11．<8729> ソニーＦＧ 　 　　　-626　　　9,093　　 13.85
12．<2462> ライク 　　　 　　　-577　　　　234　　　0.32
13．<1377> サカタタネ 　 　　　-514　　　　111　　　0.48
14．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-454　　　1,775　　　3.14
15．<3201> ニッケ 　　　 　　　-438　　　　154　　　0.78
16．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-376　　　2,196　　 14.78
17．<2791> 大黒天 　　　 　　　-366　　　　104　　　1.40
18．<3003> ヒューリック　　　　-358　　　　130　　 10.15
19．<6526> ソシオネクス　　　　-355　　　1,290　　　5.14
20．<5844> 京都ＦＧ 　　 　　　-323　　　　136　　　2.38
21．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-268　　　　280　　 10.70
22．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-263　　　　236　　 12.51
23．<6768> タムラ 　　　 　　　-253　　　　158　　　8.63
24．<9216> ビーウィズ 　 　　　-244　　　　233　　　0.84
25．<8267> イオン 　　　 　　　-235　　　2,451　　　2.53
26．<5803> フジクラ 　　 　　　-224　　　1,690　　 18.03
27．<7211> 三菱自 　　　 　　　-215　　　1,391　　　4.37
28．<2337> いちご 　　　 　　　-207　　　　688　　　1.58
29．<9519> レノバ 　　　 　　　-203　　　　555　　　2.98
30．<2168> パソナＧ 　　 　　　-203　　　　406　　　0.60
31．<6723> ルネサス 　　 　　　-199　　　　638　　　3.31
32．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-182　　　　468　　 17.91
33．<4755> 楽天グループ　　　　-179　　　　624　　 41.26
34．<4344> ソースネクス　　　　-177　　　2,811　　　2.29
35．<543A> ＡＲＣＨＩＯ　　　　-175　　　9,365　　　1.21
36．<8346> 東邦銀 　　　 　　　-152　　　　222　　　6.48
37．<4392> ＦＩＧ 　　　 　　　-141　　　　198　　 16.49
38．<8609> 岡三 　　　　 　　　-141　　　　208　　　2.11
39．<2931> ユーグレナ 　 　　　-140　　　2,708　　　1.27
40．<8923> トーセイ 　　 　　　-138　　　　 78　　　2.34
41．<9009> 京成 　　　　 　　　-137　　　　 62　　 21.81
42．<8136> サンリオ 　　 　　　-137　　　1,434　　 31.05
43．<8141> 新光商 　　　 　　　-137　　　　 37　　　3.79
44．<3853> アステリア 　 　　　-136　　　　799　　　3.03
45．<3632> グリーＨＤ 　 　　　-132　　　　121　　 19.04
46．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-131　　　　536　　　8.43
47．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-124　　　2,250　　 18.53
48．<4047> 関電化 　　　 　　　-122　　　　 74　　　9.83
49．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-115　　　　485　　　6.24
50．<6240> ヤマシン―Ｆ　　　　-112　　　　489　　　1.61

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