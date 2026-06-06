【娘やめてもいいですか？】最近よくウチに来る母。イヤじゃないんだけど…？＜第2話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第2話 しょっちゅう遊びに来る母
【編集部コメント】
仕事人間だった夫が退職を機に家にいるようになって、夫婦関係が上手くいかなくなる……なんて話はよく耳にします。家にいづらいのか、お母さんはアイさんのところへ当然のように通っていますが……。コロッケを渡されたときのアイさんの顔、よく見てあげてください、お母さん……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 しょっちゅう遊びに来る母
【編集部コメント】
仕事人間だった夫が退職を機に家にいるようになって、夫婦関係が上手くいかなくなる……なんて話はよく耳にします。家にいづらいのか、お母さんはアイさんのところへ当然のように通っていますが……。コロッケを渡されたときのアイさんの顔、よく見てあげてください、お母さん……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙