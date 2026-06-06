＜壁殴り夫、アウトです＞「全部お前が悪いんだ！」…あ、ヤっちまった【第10話まんが：夫の気持ち】
俺はイッペイ。嫁セリナと娘ランが出て行ってから、連絡をせず数日が経った。会社で同僚に家での出来事を話すと、2人の目の前で壁に穴を開けた俺の行為を「ありえない」とドン引きされてしまった。「娘さんがトラウマになるレベルだ」と言われて、自分の行為がまずかったのかもしれないとようやく思い始めた。今の生活も快適なものではないし、仕方なく連絡を試みることに。しかし電話に出たのは義父。しかも「直接連絡するな」と拒絶された。俺はようやく事の深刻さに気づいた。
俺はその後も、何度も電話をかけた。そしてようやく話し合いの場をもうけてもらえることになった。するとすぐに両親から連絡がきた。セリナのやつ、親にチクりやがって……あーあ、さらに面倒くせえことになったな。
話し合い当日、両親が大げさに頭を下げる。俺は居心地の悪さを感じた。
俺の言い分にセリナが冷静に言い返してくる。でも俺は何も言い返すことができなかった。みるみるうちに顔が赤くなるのがわかる。一瞬で我を忘れ、テーブルを思い切り叩く。一度壁を殴っていたから、暴力へのハードルが下がっていたのだと思う。大きな音に全員が固まった。
俺は何度も連絡し、話し合いの場をもうけさせた。義両親も交えて話し合ったのだが、そこで俺は自分の不満をぶつけた。
しかしセリナから冷静な指摘をされ、何も言い返せなくなってしまった。
感情的になった俺は、ついテーブルを叩いた。わざとじゃない。感情が高ぶっただけだ。
でもその行為に両親は平謝りし、義両親は呆れていた。
結局この件が決定打となって離婚が成立。親権はもちろんセリナだ。
俺は今、壁の穴を見つめながら、ただただ後悔している……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
俺はその後も、何度も電話をかけた。そしてようやく話し合いの場をもうけてもらえることになった。するとすぐに両親から連絡がきた。セリナのやつ、親にチクりやがって……あーあ、さらに面倒くせえことになったな。
話し合い当日、両親が大げさに頭を下げる。俺は居心地の悪さを感じた。
俺の言い分にセリナが冷静に言い返してくる。でも俺は何も言い返すことができなかった。みるみるうちに顔が赤くなるのがわかる。一瞬で我を忘れ、テーブルを思い切り叩く。一度壁を殴っていたから、暴力へのハードルが下がっていたのだと思う。大きな音に全員が固まった。
俺は何度も連絡し、話し合いの場をもうけさせた。義両親も交えて話し合ったのだが、そこで俺は自分の不満をぶつけた。
しかしセリナから冷静な指摘をされ、何も言い返せなくなってしまった。
感情的になった俺は、ついテーブルを叩いた。わざとじゃない。感情が高ぶっただけだ。
でもその行為に両親は平謝りし、義両親は呆れていた。
結局この件が決定打となって離婚が成立。親権はもちろんセリナだ。
俺は今、壁の穴を見つめながら、ただただ後悔している……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙