ナダル激白「絶交になりました」収録中に先輩から「コイツと今日決別します！」宣言され現実に

6月4日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。

参加者たちが水掛け論で白熱するあまり、毎回コップの水を本当にぶっかけ合ってしまう同企画。ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）は、前回参加した際の水掛け論が原因で、誰もが知る芸人と絶交したそうで…。

【映像】ナダル、討論開始18秒でイジられ芸人に水をぶっかけ…正論をぶつけまくる！

男性メンバーでの「びちゃびちゃ論」実施は1年ぶり。今回はナダルのほか、盛山晋太郎（見取り図）、みなみかわ、尾形貴弘（パンサー）、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）、赤木裕（たくろう）、マユリカが参加。参加者たちは2チームに分かれ、「芸人として腕が必要なのはイジる側orイジられ側」をテーマに討論することになった。

討論前、ナダルは2025年5月放送回の「びちゃびちゃ論」を回顧。当時ナダルは「仕事はギャラで力を変えてイイor変えてはダメ」というテーマで、久保田かずのぶ（とろサーモン）と言い争いに。番組内で久保田が「コイツと今日決別します！」と宣言していた通り、「絶交になりました」という。

ナダルが明かした衝撃事実に、出演者全員が「えぇ〜!?」「絶交なったん!?」などと大騒ぎ。人間関係をも崩壊しかねない「びちゃびちゃ論」の恐ろしさに、スタジオは開始前からザワついた。