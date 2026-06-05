きょう午後、魚津市の北陸自動車道の下り線で、工事が行われていた現場で、大型トラックが工事車両に追突しました。この事故で男性１人が死亡、１人が意識不明の重体です。



長岡記者

「現場は北陸自動車道の下り線で、大型トラックが工事車両に追突したということです」



消防などによりますと、きょう午後１時２０分ごろ、魚津市の北陸自動車道下り線、魚津インターから富山側へおよそ５００メートル離れた工事現場で、工事用トラック２台に走ってきた大型トラックが追突しました。





こちらは現場付近の様子です。追突されたとみられる黄色の工事車両は、後ろが大破しています。その前には追突したとみられる大型トラックが残されていました。事故車両を目撃した人「事故られた車の後輪、左の後輪のところにロードサービスの方が倒れているのが見えました」「（大型）トラックの運転手さんは出られなかったと思うので、救助作業が行われ担架に乗せられて搬送されました」この事故で工事関係者２人とトラックの運転手が病院に運ばれ、３０代から４０代とみられる男性が死亡したほか、３０代の男性が意識不明の重体です。また５０代の男性もけがをしましたが、自力で歩ける状態だったということです。警察や消防が詳しい状況を調べています。中日本高速道路によりますと、現場付近では事故当時、道路工事の後の撤去作業をしていたということです。北陸道は午後１時半すぎから滑川・魚津間が上下線で通行止めとなっています。