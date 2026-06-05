【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】非協力的すぎない！？義両親にイライラ…＜第7話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第7話 才能を伸ばしてあげたいのに
【編集部コメント】
ファミリーサポートについて、ひとつの選択肢としてアリだとは思いながらも、いざ頼むとなるとためらってしまうアサカさん。ダンスは時間や頻度が変わるだけでなく月謝も上がるようなので、「身内が送迎すればタダなのに……」と思い、つい二の足を踏んでしまっているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第7話 才能を伸ばしてあげたいのに
【編集部コメント】
ファミリーサポートについて、ひとつの選択肢としてアリだとは思いながらも、いざ頼むとなるとためらってしまうアサカさん。ダンスは時間や頻度が変わるだけでなく月謝も上がるようなので、「身内が送迎すればタダなのに……」と思い、つい二の足を踏んでしまっているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか