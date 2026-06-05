6月3日、9人組ガールズグループ・TWICEのモモがInstagramを更新。高級ブランド・Miu Miuのコレクションを着用した写真を公開し、その大胆なデザインが注目を集めている。

モモは《New Miu Miu Upcycled Collection》とコメントを添え、複数枚の写真を投稿。公開された衣装は、サイド部分の布地が大きくカットされ、紐で結ばれたようなデザインが特徴的だった。

「今回の衣装は、Miu Miuが展開するアップサイクルコレクションの一着です。ヴィンテージ素材を再構築したシリーズとして知られていますが、モモさんが着用した衣装はとくに露出度が高く、脇からウエストにかけてのラインが大きく見える仕様になっていました。正面から見ると上品な服装ですが、横から見るとかなり大胆な印象を受けるデザインです。そのため、ファンからはスタイルのよさを称賛する声が上がる一方で、露出の多さに戸惑う声も見受けられました」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《スタイルも良すぎるし、このままステージに上がれそうなくらい美しい》

《びんぼっちゃま過ぎるから》

と、賛否双方の声が寄せられている。

TWICEは近年、音楽活動だけでなくファッション面でも注目を集める機会が増えている。世界的な人気グループとなったことで、海外ブランドとのコラボレーションやイベント出演も増え、衣装が話題になることも少なくない。

「モモさん個人で見ると、4月に映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアにサナさんと出席した際の、赤いドレスも大きな話題となりました。肩紐が二の腕付近まで落ちているように見え、ドレスの下からインナーが見えるデザインだったため、一部では“だらしなく見える”といった指摘もありました。

TWICEは4月に東京・国立競技場で『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』を3日間、開催するなど、日本でも高い人気を博しています。同性からも広く支持されており、音楽活動だけでなく、衣装やファッションに関する話題も大きく取り上げられやすくなっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

露出とファッション性のバランスをめぐる議論は、今後も続いていきそうだ。