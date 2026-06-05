ベトナム航空は、2026年10月24日までの期間を対象とした「2026年夏季運航スケジュール」を運行中。

近年旅行先として人気が高まっているベトナム中部のリゾート都市・ダナンへの直行便が拡充されています。

大阪(関西)線と東京(成田)線の増便にくわえ、お得な割引キャンペーンを、世界中から注目を集めるダナンの魅力をまとめて紹介します。

ベトナム航空「2026年夏季運航スケジュール」

対象期間：2026年3月29日(日)〜2026年10月24日(土)

日本路線出発地：東京(成田)、東京(羽田)、名古屋、大阪、福岡

ベトナムのナショナルフラッグキャリアであるベトナム航空。

現在、ベトナム国内22都市、海外38都市を結ぶ計110路線以上を運航しています。

日本からは5つの空港からハノイおよびホーチミンに就航しており、東京(成田)および大阪(関西)からはダナンへの直行便も運航されています。

2026年の夏季スケジュールでは、日越間で最大の輸送能力を活かし、さらなる利便性の向上が図られます。

人気急上昇中！ベトナム・ダナンの魅力

2026年の海外旅行先として、ベトナムのダナンが世界中から熱い視線を集めています。

旅行比較サイト「トラベルコ」の「2026年2〜3月の人気海外旅行先ランキング」では、ダナンが急上昇して10位にランクイン。

さらに、米国の旅行誌「AFAR」による「2026年注目の旅行先」に選出されたほか、アゴダの「2026年GW海外旅行の検索成長率」でも前年比＋56％で2位となるなど、圧倒的な注目度を誇ります。

近距離で渡航でき、円安の状況下でもコストを抑えながら多様な体験ができる「タイパ」と「コスパ」の良さが支持されています。

ダナンが人気を集める理由は、主に5つ挙げられます。

1つ目は、直行便や国際線路線の急増による「圧倒的なアクセスの良さ」です。

2つ目は、外資系や国際ブランドのホテルが多数進出し、ラグジュアリー層からミドル層まで幅広い宿泊ニーズに対応できる点。

3つ目は、国際機関が訪れる持続可能な都市モデルとして、ビジネスと観光の拠点へ急成長している背景があります。

4つ目は、空港から市街地が近く、ビーチや世界遺産への移動時間が短いという「観光効率の高さ」です。

そして5つ目が、街全体にあふれる「SNS映えする観光スポットの存在」。

バーナーヒルズ「ゴールデンブリッジ」

標高1500mに位置するテーマパーク「バーナーヒルズ」にある、象徴的な橋です。

巨大な手で橋を支えるような独特のデザインが話題を呼び、米タイム誌でも高く評価されました。

ダナンならではの自然と文化が調和した絶景スポットとして、多くの観光客が訪れます。

ドラゴンブリッジ

ダナン市内を流れるハン川にかかる、龍の形をした巨大な橋です。

週末の夜には、龍が水や火を噴く大迫力のショーが開催されます。

夜のダナンを彩るナイトライフの中心として、活気にあふれる名所となっています。

ダナン大聖堂＆五行山＆ミーケビーチ

ダナン市内中心部には、ピンク色の外観が可愛い「ダナン大聖堂」があります。

SNS映えするスポットとして人気が高く、内部のステンドグラスも見どころです。

また、大理石でできた5つの山の総称「五行山(マーブルマウンテン)」は、西遊記にも登場する神秘的な観光地。

さらに、白い砂浜と透き通った海が広がる「ミーケビーチ」は、フォーブス誌で世界で最も魅力的なビーチの1つに選ばれています。

世界遺産の街「ホイアン」

ダナンからアクセスしやすい近郊の街「ホイアン」は、街全体が世界遺産に登録されています。

歴史的建造物が並ぶノスタルジックな風景が広がり、ベトナムの伝統文化を感じることができます。

夕暮れ時になると、街に数え切れないほどのランタンが灯り、幻想的な光景へと姿を変えます。

この美しい街並みを背景に、伝統衣装のアオザイを着用して記念撮影を楽しむのが最新のトレンドになっています。

色鮮やかで美しい紙のランタンは、ホイアンを象徴するアイテム。

ダナン市内の市場でアオザイを購入し、ホイアンのランタンを背景に写真を撮るスタイルが若い世代を中心に大人気です。

ダナンの最新トレンド（アーチェリーカフェ＆抹茶＆古着）

ダナンでは近年、ユニークなカフェ文化やライフスタイルも注目を集めています。

アーチェリーの体験設備を併設した「アーチェリーカフェ」は、コーヒーを飲みながらアーチェリーを楽しめる新しいスポットとして若者に人気です。

また、ホーチミンやハノイから火がついた「抹茶ブーム」がダナンにも到来し、抹茶とベトナムコーヒーを組み合わせたアレンジドリンクなどが話題を呼んでいます。

ファッションの分野では、環境に配慮した「古着」の流行も広がっており、市場の路地裏にある小さなお店で掘り出し物を探すグリーンなライフスタイルが根付いています。

ベトナム航空 2026年夏季運航スケジュール詳細（日本路線）

対象期間：2026年3月29日〜2026年10月24日

※時刻はすべて現地時間です。運航スケジュールや機材は予告なく変更される場合があります。

発着地便名運航日出発時刻 → 到着時刻運航機材東京(成田)VN310VN311毎日ハノイ 0:25発 → 成田 7:35着成田 9:30発 → ハノイ 13:10着B787VN318VN319毎日ダナン 0:10発 → 成田 7:35着成田 9:00発 → ダナン 12:40着A321VN316VN317月・木・土・日（※7月2日〜）ダナン 1:05発 → 成田 8:30着成田発(月 10:30、木・日 10:25、土 9:55) → ダナン着(月 14:10、木・日 14:05、土 13:35)A321VN306VN307毎日ホーチミン 0:20発 → 成田 8:00着成田 9:30発 → ホーチミン 13:30着B787東京(羽田)VN384VN385毎日ハノイ 8:05発 → 羽田 15:05着羽田 16:35発 → ハノイ 20:05着B787名古屋VN348VN349毎日ハノイ 0:15発 → 名古屋 6:55着名古屋 9:30発 → ハノイ 12:20着A350（金のみ:B787）VN342VN343月・水・木・土・日ホーチミン 0:00発 → 名古屋 7:30着名古屋 9:00発 → ホーチミン 12:40着A321大阪VN334VN335毎日ハノイ 0:15発 → 大阪 6:40着大阪 10:00発 → ハノイ 13:00着A350（一部日程はA321）VN336VN337月・水・木・金・日（※水曜は7月1日〜）ダナン 1:10発 → 大阪 7:55着大阪 9:30発 → ダナン 12:25着A321VN320VN321毎日ホーチミン 0:10発 → 大阪 7:20着大阪 10:00発 → ホーチミン 13:25着A350福岡VN356VN357毎日ハノイ 1:30発 → 福岡 7:35着福岡 10:00発 → ハノイ 12:30着A321VN350VN351水・日ホーチミン 0:35発 → 福岡 7:35着福岡 10:00発 → ホーチミン 13:10着A321

大阪(関西)ーダナン線 増便

運航日：月・水・木・金・日曜日(週5便)

※水曜日の運航は2026年7月1日(水)から追加

便名：VN336 / VN337

運航機材：A321

高まるダナンへの旅行需要に対応するため、大阪(関西)ーダナン線が増便されます。

従来の週4便(月・木・金・日)にくわえ、新たに水曜日の運航を追加。

週5便体制となることで、関西圏からベトナム中部へのアクセスがさらに便利になります。

東京(成田)ーダナン線 拡充

運航日：毎日(VN318/VN319) ＋ 月・木・土・日曜日(VN316/VN317)

※VN316/VN317は2026年7月2日(木)から運航開始

運航機材：A321

東京(成田)ーダナン線は、現在の毎日運航(デイリー運航)にくわえ、新たな便が追加されます。

2026年7月2日(木)より、週4便(月・木・土・日)を増便。

これにより、日によっては1日2便の運航となり、より柔軟な旅程を組むことが可能になります。

25％オフ特別割引キャンペーン

キャンペーン期間：毎月1日から5日までの5日間限定

対象旅行期間：2026年12月31日(木)まで

プロモーションコード：TAKEOFF26

昨年好評を集めた「25％オフ特別割引キャンペーン」が、開催期間を毎月5日間に拡大して実施されます。

ベトナム航空の公式サイトおよびモバイルアプリからの購入に限り、日本発ベトナム路線の航空券が最大25％オフとなる特別なキャンペーンです。

ビジネスクラスを含むすべてのサービスクラスが割引対象となります。

日本からのアクセスがさらに便利になる、ベトナム航空のフライトスケジュール拡充。

自然、文化、そして最新のトレンドが交差するダナンへの旅がより身近なものになります。

ベトナム航空「2026年夏季運航スケジュール」の紹介でした。

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