『イントゥ・ザ・ウッズ』など映画3本がディズニー・チャンネル初放送！

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS／CS）で放送中のディズニー・チャンネルにて、毎週末に大ヒット映画を楽しめる「ムービー・ウィークエンド」の6月のラインナップが明らかになった。週末にファミリーで楽しめる三本の映画がいずれもチャンネル初放送される。



人気ミュージカルを実写化！『イントゥ・ザ・ウッズ』

放送日時：6月14日（日）21：30〜23：45（チャンネル初放送）

再放送：6月15日（月）19：50〜22：00

魔女役のメリル・ストリープやエミリー・ブラント、ジョニー・デップなど大スターが揃って登場する、人気ミュージカルをディズニーが映画化した『イントゥ・ザ・ウッズ』をお届けする。

本作はシンデレラ、赤ずきん、ラプンツェルなど童話の主人公のその後や、それぞれの願いを描く実写版だ。“願い”を叶えたはずのおとぎ話の主人公たちを待ち受けていた、驚くべき運命とは？

子どもを授からない原因が、魔女の呪いのせいだと知らされたパン屋の夫婦。夫婦は、子どもを授かりたい一心で、呪いを解くために必要なものを探しに森の奥へと出かけて行く。また、同じ王国に住むおとぎ話の主人公たちもそれぞれの“願い（WISH）”を叶えるために森に入って行く。そこでシンデレラ、赤ずきん、ジャックと豆の木、ラプンツェルなどの童話の主人公たちと出会い……。

6月にぴったりなブライダル・ムービー二本も初放送

さらに、結婚のシーズンに合わせたブライダル・ムービー二本もあわせて放送される。

スティーブ・マーティン主演『花嫁のパパ』

放送日時：6月21日（日）20：00〜21：48（チャンネル初放送）

再放送：6月22日（月）13：00〜14：50

スティーブ・マーティンが陽気な花嫁の父親役をユーモラスに演じた『花嫁のパパ』は、最愛の娘から突然結婚を告げられ戸惑う父親の心境を描くハートフルストーリーだ。

スティーブ・マーティンが演じるのは、心温まる陽気なキャラクター、ジョージ・バンクス。ヨーロッパ留学から帰国した愛娘のアニーから結婚すると報告されたジョージは、現実を受け入れることができず、すっかり困惑してしまう。そんな彼をよそに、結婚式の段取りは着々と進められていく。

困惑する父親役にスティーブ・マーティン、結婚を喜ぶ母親役はダイアン・キートン！ 結婚を認めたくないが幸せになってほしいという親心のジレンマを映し出したコメディ作品となっている。

愛と笑いのコメディ映画『ジャスト・マリッジ』

放送日時：6月26日（金）20：00〜21：45（チャンネル初放送）

再放送：6月27日（土）12：00〜13：45

新婚カップルにアシュトン・カッチャーとブリタニー・マーフィを起用した愛と笑いのコメディ映画『ジャスト・マリッジ』。

両親の反対を押し切って結婚した新婚カップルが、ハネムーン先のヨーロッパで破局の危機に!? 出発するときはラブラブだったのに、二人に何が起きたのか？ アシュトン・カッチャーとブリタニー・マーフィの魅力満載、新婚カップルにハプニング続出のハネムーンを描く、愛と笑いの奇跡のマッチングを楽しめる人気コメディだ。

6月のディズニー・チャンネル「ムービー・ウィークエンド」は、バラエティ豊かなチャンネル初放送の作品が三本勢ぞろいする。家族で楽しめるエンターテインメントから、心揺さぶるハートフルなドラマまで、ディズニー・チャンネルならではの映画体験をお届けする。ぜひ、この機会に週末の特別なひとときを家族で楽しんでほしい。

（海外ドラマNAVI）

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