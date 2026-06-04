実写映画『おそ松さん』第2弾、Aぇ! groupによる主題歌PV解禁 初公開の本編映像満載！
6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』より、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」を使用した初公開となる本編映像満載の主題歌スペシャルPVが解禁された。
【動画】Aぇ! groupのパフルな歌声と『おそ松さん』ワールドを堪能できるスペシャルPV
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
このたび、Aぇ! groupらしい疾走感あふれるバンドサウンドとポジティブな歌詞が詰め込まれた、主題歌の「でこぼこライフ」と一部WEB初公開となる本編映像を使用したスペシャルコラボPVが解禁。
映像の中では6つ子の兄弟たちのほかに、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちも次々と登場。主題歌の歌詞と相まって6つ子たちのハチャメチャな日常や兄弟の絆、不器用な青春が描かれている、まさしく6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に仕上がっている。Aぇ! groupのパフルな歌声と『おそ松さん』ワールドをたっぷり堪能できるPVだ。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。
【動画】Aぇ! groupのパフルな歌声と『おそ松さん』ワールドを堪能できるスペシャルPV
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
映像の中では6つ子の兄弟たちのほかに、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちも次々と登場。主題歌の歌詞と相まって6つ子たちのハチャメチャな日常や兄弟の絆、不器用な青春が描かれている、まさしく6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に仕上がっている。Aぇ! groupのパフルな歌声と『おそ松さん』ワールドをたっぷり堪能できるPVだ。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。