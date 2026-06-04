身長183cm美女モデル、ミニスカ姿にネット衝撃「スタイル抜群」「最高すぎる」 父は195cm、母は165cm
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが4日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】身長183cm美人モデルが「スタイル抜群」 「魅力的」な“水着姿”も（17枚）
身長183cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
今回は「183cmの私からしたら君も十分チビだけど。」とつづり、自身のミニスカ姿を披露。こちらを上から見下ろし、クールな表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高すぎ」などの声が集まっている。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は183cm。父がカナダ人で195cm、日本人の母は165cm、弟は186cm。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）
【写真】身長183cm美人モデルが「スタイル抜群」 「魅力的」な“水着姿”も（17枚）
身長183cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は183cm。父がカナダ人で195cm、日本人の母は165cm、弟は186cm。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）