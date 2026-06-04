交際噂のジェイコブ・エロルディ＆ケンダル・ジェンナーがお忍び来日 東京のうどん屋やピザ店に出没
このところ交際が噂されている『嵐が丘』や『ユーフォリア/EUPHORIA』のジェイコブ・エロルディと、モデルでリアリティスターのケンダル・ジェンナーが、お忍びで東京を訪れていたようだ。
【写真】ジェイコブ＆ケンダルが来日！ うどん屋やピザ店に出没
日本時間6月2日、代々木のうどん店「うどん慎」がインスタグラムの公式アカウントにて、2人の来店を報告。「なんと...Kendall Jenner 様（＠kendalljenner）＆ Jacob Elordi 様にご来店いただきました。うどん慎へお越しいただき、ありがとうございました。素敵なひとときをお過ごしいただけていましたら幸いです。Thank you so much for visiting our store」と明らかにした。
カウンター越しにスタッフと記念撮影に応じる2人は、おそろいで黒いTシャツを身に付け、カメラに収まるように身体を傾けてポーズ。食べかけのうどんを前に、笑顔を見せている。
また、中目黒にあるピザ店「聖林館」もインスタグラムで来店した2人の写真をシェア。「我々のレストランにお越しくださりありがとうございます。支援に感謝するとともに、またのご来店を楽しみにしております」と英語で綴った。
Peopleによると、二人は4月にコーチェラ・フェスティバルで2ショットを目撃され、交際の噂が浮上。5月初めにはハワイでバカンスをキャッチされたほか、ケンダルの妹であるカイリー・ジェンナーと恋人ティモシー・シャラメとのダブルデートや、ケンダルの親友であるヘイリー・ビーバー＆ジャスティン・ビーバー夫妻らと外出する様子をキャッチされていた。なお、二人は公の場ではまだ関係をオープンにしていない。
なおジェイコブはこれまで、出世作『キスから始まるものがたり』で共演したジョーイ・キングや、『ユーフォリア／EUPHORIA』のゼンデイヤ、モデルのカイア・ガーバー、インフルエンサーのオリヴィア・ジェイドと交際。ケンダルはNBA選手のデヴォン・ブッカーや歌手のバッド・バニーらとの交際が伝えられている。
引用：「うどん慎」Instagram（＠udon_shin.official）
「聖林館」Instagram（＠seirinkan_official）
【写真】ジェイコブ＆ケンダルが来日！ うどん屋やピザ店に出没
日本時間6月2日、代々木のうどん店「うどん慎」がインスタグラムの公式アカウントにて、2人の来店を報告。「なんと...Kendall Jenner 様（＠kendalljenner）＆ Jacob Elordi 様にご来店いただきました。うどん慎へお越しいただき、ありがとうございました。素敵なひとときをお過ごしいただけていましたら幸いです。Thank you so much for visiting our store」と明らかにした。
また、中目黒にあるピザ店「聖林館」もインスタグラムで来店した2人の写真をシェア。「我々のレストランにお越しくださりありがとうございます。支援に感謝するとともに、またのご来店を楽しみにしております」と英語で綴った。
Peopleによると、二人は4月にコーチェラ・フェスティバルで2ショットを目撃され、交際の噂が浮上。5月初めにはハワイでバカンスをキャッチされたほか、ケンダルの妹であるカイリー・ジェンナーと恋人ティモシー・シャラメとのダブルデートや、ケンダルの親友であるヘイリー・ビーバー＆ジャスティン・ビーバー夫妻らと外出する様子をキャッチされていた。なお、二人は公の場ではまだ関係をオープンにしていない。
なおジェイコブはこれまで、出世作『キスから始まるものがたり』で共演したジョーイ・キングや、『ユーフォリア／EUPHORIA』のゼンデイヤ、モデルのカイア・ガーバー、インフルエンサーのオリヴィア・ジェイドと交際。ケンダルはNBA選手のデヴォン・ブッカーや歌手のバッド・バニーらとの交際が伝えられている。
引用：「うどん慎」Instagram（＠udon_shin.official）
「聖林館」Instagram（＠seirinkan_official）