WILLER初の公式ファンブック刊行へ　豪華シートのこだわりやレストランバスの魅力を特集

『WILLERで旅するにっぽん』（宝島社）が6月15日に発売される。

【写真】WILLERのオリジナルシートがすごい！

本誌は、高速バス「WILLER EXPRESS」をはじめ多彩な移動サービスを展開する「WILLER（ウィラー）」グループ初の公式ファンブックである。物価高のなかでコストを抑えて旅や帰省、推し活を楽しめると若い世代を中心に人気を集めているWILLERの取り組みを、誌面で紹介する。

誌面では、WILLERの移動サービスを使った旅プラン、車内でコース料理が楽しめる「東京レストランバス」、京都北部を走るレストラン列車「丹後くろまつ号」など、移動と食が融合した観光スタイルを取り上げる。あわせて、SNSでも話題となった高速バス運転士（ハイウェイパイロット）の技術や安全意識を競う「トップガンコンテスト」についても特集。コンテストの目的や審査内容、「トップガン2025」受賞者のインタビューを掲載する。

また、長時間の移動を快適に過ごすためのこだわりが詰まったWILLER EXPRESSのオリジナルシートや、アニメ、アイドル、声優、ミュージシャンとコラボするエンタメ企画、日本全国のフェリーを予約できるウェブサイト「WILLER TRAVEL」、AIオンデマンド交通サービスなど、WILLERグループの幅広い事業も紹介する。

特別付録として、「プレミア会員」へアップグレードできる「WILLER PREMIUM PASSPORT」が付属する。WILLER EXPRESSや国内ツアーがいつでも300円オフになるほか、無料のシートランクアップ、プレミア会員限定セールなど、多彩なサービスを利用できる。通常1年間のプレミア会員期間が、本パスポートでは取得から1年半の間利用可能となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）