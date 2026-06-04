俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。2人の子供たちの進路について言及する場面があった。

ピックアップとして「会社に入らない若者、およそ2割」という調査結果を紹介。1984年に大学を卒業した石原は「僕の卒業アルバムのね、就職先、『西部警察』って書いてありますからね」と笑いつつ、ほとんどの同級生は就職したと振り返った。

そんな中、「実はうちの息子が今年就職だったの」と長男が大学を卒業し、企業に就職したことを告白。「だけどなんか聞いていると、やっぱり終身雇用みたいな話はしてないよね。“まずここに行く”みたいな」と話した。

パーソナリティーの玉川徹氏は「お子さんは芸能界はないんですか？」と質問。石原は「別に全然普通に。（息子は）就職して。で、長女は農学部に行って“農業やりたい”みたいな。だから、好きにすればいい」と話した。

とはいえ「これは一番困るのはやっぱり“こっちの世界（芸能界）来たい”って言われた時は困っただろうな。困ったなー」ともらしていた。

石原は2002年9月に皮膚科医の稲田幸子氏と結婚。一男一女をもうけている。