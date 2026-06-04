女子バレーと男子サッカーの元日本代表4人の組み合わせがコンペで実現 パターチャレンジを一発で沈めた選手は意外な人
日本代表として2012年のロンドン五輪では銅メダルを獲得した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェアブランド「TWF49」のコンペに参加したことを投稿した。
【写真】サッカー元日本代表の3人と狩野舞子、一番背が高いのは…
「いつも楽しいTWF49コンペ」と常連なことも明かした狩野。今回は日本代表としても活躍した元サッカー選手の3人と同組となった。1枚目の写真では4人が並んで記念写真。左から小林大悟氏はJリーグからスタートして、ノルウェー、ギリシャ、米国などの海外のチームでも経験を積んできた。岡野雅行氏は圧倒的な俊足でピッチを走り回る姿から「野人」の愛称で親しまれた。日本が初めてワールドカップへの出場を決めた試合（ジョホールバルの歓喜）で放ったVゴールが印象的だ。鈴木啓太氏は浦和レッズ一筋に16年間在籍。日本代表でも大活躍した守備的MFの選手だった。2枚目以降の動画は、ホールアウト後のパターチャレンジの様子だ。「結構なスライスラインを入れたのは…やっぱりあの方」「順番は最後になってますが実は1番に打って入れちゃいました笑」とのことで、その決定的な瞬間には狩野の悲鳴もしっかりと収録されている。ちなみに狩野もお手本通りにスライスラインで狙ったものの、少しヤマをかけすぎてしまったようだ。はたしてパットを決めたのは誰なのか、3人の結果は動画でご確認を。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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