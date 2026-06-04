巨人32歳外野手が「こんないい打者とは…」日本ハムからFA移籍→7試合連続安打の貢献にファン“最敬礼”「2022年の松本剛だな」「レフトの守備もはまってる」

松本は7試合連続安打と状態を上げてきた（C）産経新聞社

巨人・松本剛の躍動した姿が注目されている。

6月3日に行われた巨人・オリックス戦（東京ドーム）に「1番・左翼」で先発出場。

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3回二死から中堅への安打を放つと、3点を追う8回は一死一、二塁からオリックス2番手椋木蓮を捉え左翼線へ再び安打を放つ。その後の代打で出た丸佳浩の代打逆転満塁弾に繋げた。

この日はマルチ安打で7試合連続安打を記録。2日の試合では5回一死二塁から適時二塁打を放ち、初の本拠地東京ドームのお立ち台に上がったことも話題を呼んだ。

開幕直後はなかなか状態が上がらず苦しんだが、交流戦を契機に上昇気流に乗り、左翼守備においてもたびたびの好守で投手陣を助けている。