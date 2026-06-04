韓国発、占い師たちが“運命の相手”を探す『神がかりの恋愛』U-NEXTで6・5独占配信
韓国で話題を呼んだ恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛1』が、6月5日正午より動画配信サービス「U-NEXT」で日本初・独占見放題配信される。
【動画】韓国発、占い師たちの恋リア『神がかりの恋愛』ティザー映像
本作は、霊媒師や四柱推命鑑定士、タロット占い師など、さまざまな占術を扱うMZ世代の男女8人が集結し、自らの恋愛運や相性を占いながら“運命の相手”を探していく異色の恋愛リアリティ番組。「恋愛」と「占い」をかけ合わせた斬新な設定で、韓国でも注目を集めた。
出演するのは、イ・ジェウォン（四柱推命）、 ハム・スヒョン（霊媒師）、 チョ・ハンナ（タロット）、 チェ・ハンナ（タロット）、 ホ・グボン（四柱推命）、 チョ・ユナ（四柱推命）、 パク・イユル（霊媒師）、イ・ホンジョ（霊媒師）。
MCには、韓国バラエティ界を代表するシン・ドンヨプをはじめ、俳優のユ・ソンホ、ユ・インナ、ダンサーのGabeeが参加。占い師たちの恋模様を見守る。
番組最大の特徴は、出演者たちが初対面する前に行われる“運命の相手選び”だ。参加者たちは異性の顔や職業を知らない状態で、生年月日などが記された「運命の札」だけを手掛かりに、自身の占術を使って相性を占い、運命の相手を予測する。
初対面時には、全員がそろう中でひかれる相手に名札を渡す選択の時間を実施。ある女性に男性全員の票が集中するという衝撃の展開から始まる。
さらに初日は、それぞれが何の占い師なのか明かさないルールで、相手の性格や価値観を探りながら交流を深めていく。占い師ならではの鋭い洞察力による心理戦も見どころとなる。
毎晩行われる「神明堂」での選択の時間には、自らが占いによって導き出した“運命”に従うのか、それとも実際に芽生えた“心”に従うのかという究極の選択を迫られる参加者たち。占いの結果と恋心の間で揺れ動く姿が、本作ならではの魅力となっている。
なおU-NEXTでは、韓国恋愛リアリティ番組の人気シリーズ最新作『HEART SIGNAL 5』も独占配信中。さらに『神がかりの恋愛』シーズン2の配信も予定されている。
【動画】韓国発、占い師たちの恋リア『神がかりの恋愛』ティザー映像
本作は、霊媒師や四柱推命鑑定士、タロット占い師など、さまざまな占術を扱うMZ世代の男女8人が集結し、自らの恋愛運や相性を占いながら“運命の相手”を探していく異色の恋愛リアリティ番組。「恋愛」と「占い」をかけ合わせた斬新な設定で、韓国でも注目を集めた。
MCには、韓国バラエティ界を代表するシン・ドンヨプをはじめ、俳優のユ・ソンホ、ユ・インナ、ダンサーのGabeeが参加。占い師たちの恋模様を見守る。
番組最大の特徴は、出演者たちが初対面する前に行われる“運命の相手選び”だ。参加者たちは異性の顔や職業を知らない状態で、生年月日などが記された「運命の札」だけを手掛かりに、自身の占術を使って相性を占い、運命の相手を予測する。
初対面時には、全員がそろう中でひかれる相手に名札を渡す選択の時間を実施。ある女性に男性全員の票が集中するという衝撃の展開から始まる。
さらに初日は、それぞれが何の占い師なのか明かさないルールで、相手の性格や価値観を探りながら交流を深めていく。占い師ならではの鋭い洞察力による心理戦も見どころとなる。
毎晩行われる「神明堂」での選択の時間には、自らが占いによって導き出した“運命”に従うのか、それとも実際に芽生えた“心”に従うのかという究極の選択を迫られる参加者たち。占いの結果と恋心の間で揺れ動く姿が、本作ならではの魅力となっている。
なおU-NEXTでは、韓国恋愛リアリティ番組の人気シリーズ最新作『HEART SIGNAL 5』も独占配信中。さらに『神がかりの恋愛』シーズン2の配信も予定されている。