日テレ系の大人気演芸番組「笑点」（午後５時３０分）が公式Ｘ（旧ツイッター）が４日に更新。「重大発表」が予告され、その内容にネットの注目が集まっている。

Ｘでは「【お知らせ】」と題し、「笑点がついに…重大発表」とコメント。「６月７日（日）夕方５時３０分から放送」と次回放送を告知し、司会の春風亭昇太らメンバーがスタジオで撮影した集合ショットがアップされた。

５月に放送６０周年を迎えた「笑点」。１９６６年５月に始まった同番組は、同局の「キユーピー３分クッキング」（月〜土曜・午前１１時４５分）に次いで２番目の長寿番組。２月に放送回数３０００回を突破した。

先月は「笑点６０周年ＳＰ」が３１日に放送され、２０２４年３月３１日で大喜利を卒業した林家木久扇が２年ぶりに登場したほか、「爆笑問題」の太田光と田中裕二が漫才を披露。都内の百貨店で「笑点６０周年特別展」が開催されるなど、６０周年の節目を祝った。

突然の重大発表予告を受け、Ｘの表示回数は約２００万回（４日午前９時５０分現在）に到達。ネットは「重大発表ってマジで気になるやつきた」「笑点から１０年ぶりマラソンランナー出走だったりして」「２４時間テレビのマラソンランナー発表？」「２４時間テレビのマラソンランナーがメンバーの誰かになるとかですかね？」「笑点から２４時間テレビチャリティランナー爆誕に一票」「ナフサ不足に考慮して白黒にすんのか」「ついに劇場版笑点公開か？」「座布団運び山田くん引退」「まさか……終わるのか……？？」「ええっ、重大発表！？気になって夜しか眠れません」「既に重大発表大喜利始まっとる」など様々な予想が繰り広げられている。