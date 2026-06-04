「M!LK」でイケメンだと思うメンバーランキング！ 「山中柔太朗」を超えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKには、さまざまなタイプのイケメンがそろい人気です。そこで、この記事では「M!LKでイケメンだと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、山中柔太朗さんでした。山中さんは、グループで「クリスタルホワイト」が担当カラーです。
ファッションセンスが高いメンバーで、2025年にはブランド「CEL-CEL（セルセル）」を立ち上げプロデュースを担当しています。衣装デザインも手掛けるなど、センスの良さを各方面で披露。また、「ViVi国宝級イケメンランキング 」にランクインするなど、ビジュアルの良さも注目されています。
回答者からは、「顔立ちが整っていて、クールな雰囲気がとても印象的だからです」（30代男性／茨城県）、「ビジュいいじゃんの説得力が半端ない」（30代女性／鹿児島県）、「いちばんクセがなく、万人ウケするビジュアルだと思う」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、佐野勇斗さんでした。メンバーカラーは「ピーチヒップピンク岡崎」で、さまざまなドラマや映画に出演する俳優としても大人気です。
さらに、端正なルックスとスタイルの良さを生かしてモデルとしても活躍中。雑誌の表紙に起用されることも多く、イケメンとして幅広い世代から人気です。そんな佐野さんは、「国宝級イケメンランキング」で、「NEXT国宝級イケメン部門」の1位に選ばれたこともあります。
回答者からは、「正面顔も横顔も全部きれいだから。顔の形も細すぎない骨格で良い」（20代女性／神奈川県）、「好みの顔。彫りが深くてきれいな顔立ち」（30代男性／静岡県）、「いい意味でアイドルらしくない男らしい顔立ちをしてるから」（20代男性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKには、さまざまなタイプのイケメンがそろい人気です。そこで、この記事では「M!LKでイケメンだと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：山中柔太朗／82票
2位に選ばれたのは、山中柔太朗さんでした。山中さんは、グループで「クリスタルホワイト」が担当カラーです。
回答者からは、「顔立ちが整っていて、クールな雰囲気がとても印象的だからです」（30代男性／茨城県）、「ビジュいいじゃんの説得力が半端ない」（30代女性／鹿児島県）、「いちばんクセがなく、万人ウケするビジュアルだと思う」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：佐野勇斗／191票
1位に選ばれたのは、佐野勇斗さんでした。メンバーカラーは「ピーチヒップピンク岡崎」で、さまざまなドラマや映画に出演する俳優としても大人気です。
さらに、端正なルックスとスタイルの良さを生かしてモデルとしても活躍中。雑誌の表紙に起用されることも多く、イケメンとして幅広い世代から人気です。そんな佐野さんは、「国宝級イケメンランキング」で、「NEXT国宝級イケメン部門」の1位に選ばれたこともあります。
回答者からは、「正面顔も横顔も全部きれいだから。顔の形も細すぎない骨格で良い」（20代女性／神奈川県）、「好みの顔。彫りが深くてきれいな顔立ち」（30代男性／静岡県）、「いい意味でアイドルらしくない男らしい顔立ちをしてるから」（20代男性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)