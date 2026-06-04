「曲がり方がゲームやん」仰け反って避けたスライダーがストライクに…オリックス25歳左腕の衝撃投球に「誰が打てるんだよ」のファン騒然

曽谷がえげつないスライダーで三振を奪った(C)産経新聞社

オリックスの曽谷龍平が6月3日、巨人戦で投じたスライダーが大きな反響を呼んでいる。

今季6戦目の先発となった曽谷は、2回まで無安打、4奪三振の素晴らしい立ち上がり。3回2死から松本剛に初安打を許したものの、続く浦田俊輔との対戦で圧巻の投球を見せた。

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ストレート、フォークと続けて2球で追い込んだ曽谷は、3球目に得意球のスライダー、通称“ジェッスラ”を選択。リリースされた瞬間、身体に向かっていくかのような軌道に浦田は仰け反り、後ろに倒れ込んだ。

しかしそんな浦田をあざ笑うかのように投球は鋭く変化。ストライクゾーンを通過し、捕手・若月健矢のミットに収まった。驚いたような表情の浦田に対し、涼しい表情でベンチへと引き上げる曽谷が対照的だった。