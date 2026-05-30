本拠地フィリーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に2戦連発となる10号ソロを放った。観戦に訪れたレジェンドOBも大喜びだ。

3回1死で迎えた第2打席。フィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえると、打球は右翼スタンドに飛び込んだ。

飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度99.9マイル（約160.8キロ）の一発は、2戦連発の10号ソロだ。

この日は昨季限りで現役を引退したレジェンドOBのクレイトン・カーショー氏が、家族とともに球場で観戦していた。大谷の本塁打を見届けると、笑顔で打球方向を指さしながら大喜び。中継したNHK BSでも映り、視聴者も反応した。

Xには「カーショーも嬉しそう」「大谷さんの打球が大きく伸びて入っていくのを笑顔で眺めるカーショウ様の表情を見て泣いてしまった」「カーショウ効果？すごい」「カーショーが観にきてる中でのホームランはまた格別！！！！！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）