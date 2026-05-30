百田彩夏、アイドル卒業から2年を経て『FLASH』初登場！カラフル水着で魅せる爽やかグラビア♡
グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売
アイドルから女優へ！百田彩夏が『FLASH』でフレッシュに魅せた！
アイドル卒業から2年、現在は舞台やウェブドラマで女優として活動する百田彩夏が『FLASH』に初登場した。
誌面では爽やかなグラビアを披露。インタビューでは女優やタレントとしての今後の目標を語る一方、最後に「またグラビアに出たい！」という本音も飛び出した。多方面でのこれからの活躍に期待がかかる。
【プロフィール】
百田彩夏（ももた・さやか）
26歳 1999年7月29日生まれ 山口県出身 T156 O型
趣味：スポーツクライミング、美味しいものを食べること、サウナ
2026年1月1日よりTRUSTAR所属。以降、舞台やwebドラマへ出演し、女優としてのキャリアを本格的にスタートさせた。
そのほか最新情報は、公式X、公式Instagram、公式TikTok（アカウントはすべて「@momosaya_38」）にて
【クレジット】
百田彩夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ
【デジタル告知】
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