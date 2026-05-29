SEVENTEENのTHE 8・VERNON、新ユニット「V8（SEVENTEEN）」結成　6月29日にアルバム発売＆7月単独公演へ

グループSEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー、THE 8（ディエイト）とVERNON（バーノン）が新ユニット「V8 (SEVENTEEN)」を結成し、6月29日にファーストアルバムをリリースする。

V8は、THE 8の「8」とVERNONの「V」を組み合わせた名前だ。強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する彼らの推進力を表現したと、PLEDIS Entertainmentは説明した。

反応はすでに熱い。SNSでは、日常の至る所に溶け込んだ「V8」の文字や、「V」、「8」の形をしたハンドサインを収めた写真が溢れている。去る4月27日から約1ヶ月間行われた「V8 HUNT」チャレンジのおかげだ。同名の商標から本に登場する一節、街中の看板に至るまで、V8への期待感がチャレンジへの参加へとつながっている。

V8はアルバム発売後には、単独公演も控えている。来る7月11〜12日に京畿道高陽市のKINTEX第1展示場1ホール、18〜19日に香港のアジアワールド・エキスポホール10にて「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」が開催される。28日に公開されたポスターはタイポグラフィーを活用したデザインで、V8の存在感を印象づけるものとなっている。シンプルでありながら粗い質感から、このユニットならではの独特なエネルギーが感じられる。

THE 8とVERNONはこれまで、SEVENTEENとしての活動はもちろん、個人の創作能力も認められてきた。THE 8は2024年にリリースした中国EP「STARDUST」をはじめ、様々なジャンルのソロ曲を着実に発表している。また、音楽と現代舞踊を融合させたアートフィルムシリーズ「THE 8 Contemporary ART」を通じて、芸術的スペクトルの幅を広げてきた。

VERNONはSEVENTEENだけでなく、ユギョム、ボムジュ、ドランク・タイガーなど様々なアーティストの楽曲制作に参加し、2024年に韓国音楽著作権協会の正会員に昇格した。昨年は、米国で最も権威ある音楽賞「グラミー賞」の受賞者選定に参加するレコーディング・アカデミーの投票会員にも加わった。2022年には、自身が作詞・作曲に参加したミックステープ「Black Eye」を発表し、好評を博した。

SEVENTEENは2015年5月26日にデビューした13人組グループ。グループアルバムだけでなく、多様なユニットや個人活動を通じて、限界のない可能性を拡大し続けている。日本では、5月13日（水）・14日（木）に東京ドーム、5月23日（土）・24日（日）に京セラドーム大阪でファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』を開催した。