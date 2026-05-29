堀未央奈、胸元ざっくりノースリミニワンピ姿「セクシー」「美脚すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】元乃木坂46の堀未央奈が5月28日、自身のInstagramを更新。黒いノースリーブのミニワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「セクシー」胸元ざっくりノースリミニワンピ姿
5月25日の投稿でクロアチアでのショットを公開した堀。今回の投稿では「何を食べてもおいしくて 人があったかくて 太陽が気持ちよくて最高だった！」と記し、写真を公開した。4分割された写真にはクロアチアの景色や食べたものを公開し、また鏡越しに撮影した自身のソロショットでは黒いノースリーブミニワンピースを合わせ、ざっくりと開いた胸元と、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「美脚すぎる」「ざっくり開いた胸元がセクシーで素敵」「女神様かと思った」「ミニ丈ワンピを着こなせるのさすが！」「大人っぽい魅力全開ですね」「全身のバランスが完璧すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「セクシー」胸元ざっくりノースリミニワンピ姿
◆堀未央奈、胸元ざっくりミニ丈ワンピで美脚披露
5月25日の投稿でクロアチアでのショットを公開した堀。今回の投稿では「何を食べてもおいしくて 人があったかくて 太陽が気持ちよくて最高だった！」と記し、写真を公開した。4分割された写真にはクロアチアの景色や食べたものを公開し、また鏡越しに撮影した自身のソロショットでは黒いノースリーブミニワンピースを合わせ、ざっくりと開いた胸元と、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美脚すぎる」「ざっくり開いた胸元がセクシーで素敵」「女神様かと思った」「ミニ丈ワンピを着こなせるのさすが！」「大人っぽい魅力全開ですね」「全身のバランスが完璧すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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