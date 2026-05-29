スポーツビジョントレーナー・野口信吾さんが伝授する「両手ボール上げ」

野球の現場でよく耳にする「ボールを見て打とう」という指導。だが、トップレベルの選手ほど、ボールを「よく見ていない」という。打力を向上させる上で重要になるのが、眼と手を連動させる能力。アマチュアからプロまでサポートするスポーツビジョントレーナーの野口信吾さんは動体視力や周辺視を高めるドリルを紹介している。

野球を始めたばかりの子どもに対しては「ボールをよく見て打とう」という指導も必要だが、上達してくると「よく見よう」という意識が反応遅れに繋がりやすい。ボールに体が寄ったり、インパクトの瞬間を見ようとして首が寝たりする弊害が起きる。プロ野球選手はインパクトの瞬間に前を向いており、手元のボールを「あまり見ていないない」という。

何となくボールを見て打つ感覚を養う第一歩として、野口さんは「両手ボール上げ」を推奨する。両手にボールを持ち、同時にお手玉のように投げ上げて捕球する。視線はボールや手元に向けず、先にあるものに固定する。リラックスした状態で行いたい。

ボールでなくても、靴下などで代用は可能。両手の位置は最初は肩幅ほどにし、慣れてきたら徐々に幅を広げていく。視野を広げ、周辺の情報に対して眼と手を連動させる協応動作を鍛えていく。「何となくそこら辺にあるな」という感覚を頼りに、真っすぐ歩きながら捕球するなど、動きを加えるとより実践的になる。

注意点は、うまく捕ろうとするあまり、体が前のめりになったり肩が上がったりする動き。ボールを見ず、何も考えずにリラックスしてボールを投げ上げることが重要になる。まずは“1分間連続キャッチ”を目指したい。継続すれば、動きながらでも視野を広く保てるようになり、バッティングにおける“ハンドアイコーディネーション（手と眼の協調性）”向上に繋がるはずだ。（First-Pitch編集部）