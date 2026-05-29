5月25日、国際卓球連盟（ITTF）は最新の世界ランキングを発表し、張本智和選手（22）が男子シングルスで順位を1つ上げ、自己最高に並ぶ2位に浮上した。世界ランキングで2位になるのは、‘22年11月〜12月以来だという。

4月28日から5月10日にかけてイギリス・ロンドンで開催されていた2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）では、10年ぶりの決勝進出に貢献し、日本の男子団体を準優勝に導いた張本。

攻撃的な卓球が持ち味の張本は、プライベートでも女性に対して積極的なようだ。都内に住む20代女性が明かす。

「先日、張本選手のInstagramアカウントから突然、フォローリクエストが送られてきました。張本選手とは全く面識がなく、卓球ファンでもないため、驚いたのを覚えています。私のアカウントはプライベート用の“鍵垢”で、フォロワーも特別多いわけではなく、もちろん張本選手のInstagramをフォローしていませんでした。

Jリーガーなどの有名スポーツ選手は、インフルエンサーやモデルさんと交流を持つものだと思っていたので、私のような一般人をフォローしようとしてくるなんて。

始めは偽物かと疑ったのですが、フォロワーが24万人もいて、本物のアカウントでした。私の友達の元にも、フォローリクエストが来ていて、それを承認すると、《張本です》といったメッセージが送られてきたと言っていました。メッセージを重ねると、張本選手は会いたそうなそぶりを見せていたそうです」

張本のInstagramを確認すると、フォローしている1673のアカウントのなかには、芸能人もいる一方で、一般人と思しきアカウントを多数フォローしていた。

張本のマネジメント会社に面識のない女性にフォローリクエストを複数送っていることを問い合わせるも、回答は得られなかった。幅広い交流によって、卓球だけでなく“世界を広げたい”ということなのだろうか――。