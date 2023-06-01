アップルが未発表のBluetoothヘッドホン「A3577」を開発していると報じられています。

MacRumorsが発見したのは、米連邦通信局（FCC）に提出されたA3577というデバイスです。資料によれば、このデバイスは単に「Bluetoothオーバーイヤーヘッドホン」と説明されており、「内蔵バッテリー、マイク、アンテナ」を備えているとされています。

資料の大半は機密保持によりまだ非公開となっており、これがアップルブランドのヘッドホンなのか、それとも新しいBeats製品なのかは、まだ判断できません。アップルとBeatsはどちらにも「AXXXX」という型番が名付けられます。

しかし、アップルが最近「AirPods Max 2」を発売したことを考えると、A3577は今後登場するBeats製品を指している可能性が高そうです。Beatsの現在のヘッドホンラインナップには、2023年7月に発売された「Beats Studio Pro」と、2024年4月に発売された「Beats Solo 4」が存在します。

Source: 9to5Mac

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