ディスカウントスーパー・「ラ・ムー」の大分県内初出店となる店舗が28日中津市にオープンし、格安の商品を求めて、早速、多くの人が訪れていました。

ラ・ムー

◆並んだ客

「ここにしかない値段で安いので、それを求めて買いに来た」

中津市上池永に28日朝オープンした「ラ・ムー中津店」。

店の前にはおよそ100人が列を作ってオープンを待っていました。

◆TOS渡辺一平記者

「オープンが30分ほど早まり、心待ちにしていた多くの人が続々と入店していきます」

ラ・ムー

「ラ・ムー」は岡山県の大黒天物産が展開するディスカウントスーパーで、この中津店は全国174店舗目、県内では初出店となります。午前9時を予定していたオープンは混雑緩和のため、午前8時半すぎに前倒しに。

訪れた多くの人たちのお目当ては取りそろえられた格安の商品です。

名物の「198円弁当」に、バナナは1房84円。併設店舗で販売されているたこ焼きは6個入って100円です。商品の大量仕入れや棚を減らすために段ボールに入れたままで陳列するなどのコスト削減で、物価高に負けない低価格を実現しているということです。

ラ・ムー

◆女性客

「安いからいっぱい買った。どうやって持って帰ろうかなと。毎日でも来たい」

◆大黒天物産・板野光さん

「安さを当社の売りとしているので、 お客様の生活が豊かになることが目標、今後も頑張りたい」

「ラ・ムー中津店」は24時間営業となっています。

運営会社の大黒天物産では今後、宇佐市にも「ラ・ムー」の出店を予定しているということです。