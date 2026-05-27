賃貸マンションの家賃と一緒に、自治会費として「年間6000円」が引かれています。加入した覚えがないのですが、このまま支払い続けないといけないでしょうか？

自治会・町内会とはどのような団体？

総務省では、自治会・町内会について、

「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」

と説明しています。

一般的には、地域住民同士で構成され、防犯活動や防災訓練、ごみ集積所の管理、地域イベント運営などを行う団体として運営されています。そのため、行政機関ではなく、地域住民による自主的な組織という位置づけになります。



賃貸物件では家賃とまとめて徴収される場合がある

賃貸マンションやアパートでは、自治会費を家賃や共益費とまとめて管理会社が徴収しているケースがあります。例えば、賃貸借契約書や重要事項説明書に、自治会費を毎月徴収することや、共益費に含まれていること、入居者は自治会加入を前提とすることなどが記載されている場合があります。

そのため、入居時に詳しく認識していなかったとしても、契約内容として自治会費支払いが組み込まれているケースがあります。

今回の年間6000円であれば、月額換算では約500円となり、一般的な自治会費水準に近い金額となります。



自治会への加入は「任意」とされている

一方で、自治会や町内会への加入は、法律上当然に義務付けられているものではありません。自治会は基本的に任意団体として扱われており、「住んでいるだけで必ず加入しなければならない」と一律に決まっているわけではありません。そのため、「加入した覚えがない」「退会したい」と考える人もいるでしょう。

ただし、実際には地域との関係や、賃貸契約内容との兼ね合いが問題になるケースがあります。例えば、契約時に自治会費支払いへ同意していた場合には、「払いたくないから即停止できる」とは限らない場合があります。



契約内容によっては支払い継続が必要なケースもある

賃貸物件では、自治会費徴収が賃貸条件の一部として扱われているケースがあります。例えば、管理会社が自治会と一括契約を結んでおり、入居者全体で負担する形になっている場合などです。

その場合、個別に「自治会へ参加しないから支払わない」と希望しても、すぐに認められないケースも考えられます。

また、ごみ置き場の維持管理や地域清掃、防犯費用など、地域共同管理費的な意味合いで徴収されている場合もあります。そのため、「自治会費」という名称だけでなく、実際に何に使われているかを確認することも重要でしょう。



疑問がある場合は契約書や管理会社への確認を

今回のように、「加入した記憶がない」という場合には、まず賃貸借契約書や重要事項説明書を確認することが大切です。

例えば、自治会加入について記載があるか、会費額はいくらか、任意加入なのか、共益費との違いは何かなどを整理すると、状況を把握しやすくなります。

また、管理会社へ「自治会費は必須なのか」「退会は可能なのか」「実際の使途は何か」を確認することで、地域や物件ごとの運用実態が分かる場合があります。



まとめ

自治会・町内会は、地域住民によって構成される自主的な団体であり、防犯や防災、地域活動などを担っています。賃貸住宅では、自治会費が家賃や管理費と一緒に徴収されるケースもあり、入居時の契約内容に含まれている場合があります。

一方で、自治会加入は基本的に任意とされており、「住んでいるだけで絶対加入義務がある」とは一概にいえません。ただし、賃貸契約上の条件や地域運営との関係から、個別事情によって扱いが異なるケースもあります。

そのため、「加入した覚えがないから払わなくてよい」とすぐ判断するのではなく、まずは契約書や管理会社への確認を通じて、自治会費がどのような位置づけになっているのかを整理しておくことが重要といえるでしょう。



出典

総務省 自治会・町内会等とは（１ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー