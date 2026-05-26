男性VTuberグループ「ホロスターズ」アルランディスら6人が配信活動終了へ 他メンバー＆今後について説明
ホロライブプロダクションを運営するカバー株式会社は26日、男性VTuberグループ「ホロスターズ（holostars）」の一部タレントの配信活動終了、その他タレントの今後について発表した。
【画像】「ホロスターズ」一部タレントが配信活動終了の発表
公式サイトに「『ホロスターズ』一部タレントの配信活動終了と他タレントの今後に関するお知らせ」を掲出。
「日頃より『ホロライブプロダクション』および『ホロスターズ』を応援いただき、誠にありがとうございます」とした上で、「2026年4月3日に発表いたしました【『ホロスターズ』における運営体制の変更】に引き続き、『ホロスターズ』一部所属タレントの配信活動終了、また他タレントの今後についてお知らせいたします」と伝えた。
経緯について「運営体制変更に関して、タレント一人ひとりと活動方針や自身の将来へのビジョンについて協議を進めてまいりました。その結果、一部所属タレントについては配信活動終了となり、他のタレントについては現在の活動を継続という選択となりました」と説明。「タレントそれぞれの決断について、何卒ご理解をお願い致します」と呼びかけた。
その上で「先日お伝えした通り、『ホロスターズ』は“個人活動を主軸とした活動方針”という体制の元、今後もタレントと協調し、活動を継続してまいります。
また、一部からご質問もいただいておりましたが、先日のリリースも含めた発表内容に関して『ホロスターズEnglish』を含むものではなく、別プロジェクトとして活動する方針でございます」とした。
【配信活動終了となるタレント】
花咲みやび（終了日：2026年6月8日）
岸堂天真（終了日：2026年6月8日）
律可（終了日：2026年6月9日）
アルランディス（終了日：2026年6月10日）
水無世燐央（終了日：2026年6月25日）
影山シエン（終了日：2026年7月5日）
【活動を継続するタレント】
奏手イヅル
アステル・レダ
夕刻ロベル
荒咬オウガ
夜十神封魔
羽継烏有
【画像】「ホロスターズ」一部タレントが配信活動終了の発表
公式サイトに「『ホロスターズ』一部タレントの配信活動終了と他タレントの今後に関するお知らせ」を掲出。
「日頃より『ホロライブプロダクション』および『ホロスターズ』を応援いただき、誠にありがとうございます」とした上で、「2026年4月3日に発表いたしました【『ホロスターズ』における運営体制の変更】に引き続き、『ホロスターズ』一部所属タレントの配信活動終了、また他タレントの今後についてお知らせいたします」と伝えた。
その上で「先日お伝えした通り、『ホロスターズ』は“個人活動を主軸とした活動方針”という体制の元、今後もタレントと協調し、活動を継続してまいります。
また、一部からご質問もいただいておりましたが、先日のリリースも含めた発表内容に関して『ホロスターズEnglish』を含むものではなく、別プロジェクトとして活動する方針でございます」とした。
【配信活動終了となるタレント】
花咲みやび（終了日：2026年6月8日）
岸堂天真（終了日：2026年6月8日）
律可（終了日：2026年6月9日）
アルランディス（終了日：2026年6月10日）
水無世燐央（終了日：2026年6月25日）
影山シエン（終了日：2026年7月5日）
【活動を継続するタレント】
奏手イヅル
アステル・レダ
夕刻ロベル
荒咬オウガ
夜十神封魔
羽継烏有