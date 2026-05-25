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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「ポイントは貯めるな、投資しろ！5大ポイントの最適な運用先を徹底解説 Vポイント 楽天 ポンタ paypay dポイント全部運用するのだ」と題した動画を公開した。動画では、Vポイント、PayPayポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイントの主要5大ポイントを用いた「ポイント運用」について、手数料を回避しながら効率的に増やすための最適な投資先と裏ワザを徹底解説している。



ネコ山氏はまず、ポイント運用において最も注意すべき点として「手数料（スプレッド）」の存在を挙げる。初心者が知らずにポイントを投入すると、手数料だけでいきなりマイナスからスタートしてしまう危険性があると警鐘を鳴らし、各サービスの特徴を紐解いていく。



Vポイント運用では、手動でポイントを追加すると1%の手数料が取られるが、「自動追加設定」を利用すれば無料になる仕組みを紹介。すぐにポイントを投資に回したい場合は、自動追加の指定日を「明日」に設定することで手数料を回避できるという独自の裏ワザを明かした。一方、PayPayポイント運用や楽天の「ポイントビットコイン」については、スプレッドが高めに設定されているため注意が必要だと指摘。PayPayポイントにおいては「99ポイントずつの追加なら手数料が取られない」という仕様の穴を突くテクニックや、Vポイントへの交換を活用する選択肢も提示している。



さらに、Pontaポイント運用では、安定志向のユーザー向けに「バランスコース」を推奨。仮想通貨に投資したい場合は、手数料が1%に抑えられている「Pontaビットコ牧場」の活用を勧めている。そして、数ある運用先の中でネコ山氏が「一番おすすめ」と太鼓判を押したのが、手数料が完全無料の「dポイント運用」だ。日経平均や米国大型株など優良なファンドが揃っているうえに、定期的に開催されるポイント交換による「増量キャンペーン」を組み合わせることで、リスクなく資産を増やせる魅力を語った。



動画を通して、ポイント運用は単なるおまけではなく、各サービスの手数料の仕組みや特性を理解することで、強力な資産形成の手段になることが示された。「ポイントは貯めるな、投資しろ」という言葉の通り、手持ちのポイントの最適な運用先を見つけることで、ポイ活の可能性はさらに広がっていくはずだ。