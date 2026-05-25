シーホース三河が石井講祐ら5選手との契約継続を発表…各選手が来シーズンへ意気込み

5月25日、シーホース三河は、石井講祐、須田侑太郎、長野誠史、久保田義章、西田公陽の5選手と契約継続を発表した。なお、石井と長野は3年間の複数年契約となり、須田は2024－25シーズンから、久保田と西田は2025－26シーズンから結んでいた複数年契約が継続となる形だ。

千葉県出身で現在38歳の石井は、182センチ85キロのシューティングガード。千葉ジェッツやサンロッカーズ渋谷でのプレーを経て、2023－24シーズンから三河へ加入した。今シーズンのB1リーグ戦では50試合に出場し、1試合平均2.6得点1.0リバウンド0.9アシストを記録した。

北海道出身で現在34歳の須田は、190センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。琉球ゴールデンキングスやアルバルク東京、名古屋ダイヤモンドドルフィンズなどに在籍し、2024－25シーズンから三河へ加入。今シーズンのB1リーグ戦では56試合に出場し、1試合平均5.2得点1.8リバウンド0.9アシストの成績を残した。

石川県出身で現在30歳の長野は、175センチ75キロのポイントガード。大阪エヴェッサから2019－20シーズンに三河へ加入し、今シーズンで在籍7年目を迎えていた。今シーズンのB1リーグ戦では60試合に出場し、1試合平均6.3得点1.7リバウンド4.7アシストをマークしている。

福岡県出身で現在28歳の久保田は、175センチ75キロのポイントガード。京都ハンナリーズを経て、2023－24シーズンから三河へ加入した。今シーズンのB1リーグ戦では47試合に出場し、1試合平均7.7得点1.9リバウンド3.6アシストを記録した。

徳島県出身で現在24歳の西田は、184センチ83キロのシューティングガード。2023－24シーズンに三河へ加入し、今シーズンの2が月に熊本ヴォルターズへの期限付き移籍。B2リーグ戦では13試合に出場し、1試合平均4.8得点1.9リバウンド1.2スティールの成績を残していたが、3月22日の試合中に負傷し、左肩関節脱臼で全治3カ月と診断されていた。

今回の発表に際して、各選手がクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

▼石井講祐



「今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました！



来シーズンもシーホース三河でプレーできることをうれしく思います。



今シーズンは人生初のキャプテンやキッズ層からの支持獲得など新しいチャレンジが多かったシーズンでした。



来シーズンはどの層からの支持を得られるのかワクワクしています。



このチームが頂点に立つために自分のすべてを捧げて貢献したいと思います！



またアリーナでお会いしましょう」

▼須田侑太郎



「来シーズンも、シーホース三河でプレーさせていただけることに感謝しています。



この2年間で感じた想いや経験を無駄にせず、すべてをチームの力に変えていきます。



変化を恐れず、日々切磋琢磨しながら、みんなで優勝を分かち合えるように全力で戦い抜きます。



来シーズンも熱いご青援をよろしくお願いします」

▼長野誠史



「今シーズンもたくさんの熱い青援ありがとうございました。



ファン・ブースターの皆さんとともに成長できることをとてもうれしく思います。



今シーズン得た経験と実績を来シーズンにつなげるためにも『日々成長』という言葉を忘れず1歩1歩前に進んでいきます。



来シーズンも熱い青援よろしくお願いいたします」

▼久保田義章



「2025-26シーズンもたくさんの青援ありがとうございました。



来シーズンもシーホース三河でプレーできること、ファン・ブースターの皆さんと闘えることにうれしく思います。



年々戦績も上がりCSホーム開催することもでき、あとは6つを獲るだけ。



その力が三河の選手、そしてファン・ブースターの皆さんにあると思っています。



来シーズンは必ずみんなで6つを獲りに行きましょう!



GO SEAHORSES!」

▼西田公陽



「今シーズンもたくさんのご青援ありがとうございました。



今期は、熊本に期限付き移籍という大きな決断をしましたが、どこでプレーをしても、駆けつけて応援してくださったファン、ブースターの皆さんにはとても感謝しています。



1シーズン60試合をケガなく出続けることの難しさ、2つのチームカルチャーを経験すること、そしてB1、B2の2つのカテゴリーのプレーオフを肌で感じることができ、来シーズンの自分の成長につながるものをたくさん学びました。



まずは、このオフでしっかりケガを治し、さらにレベルアップした姿をお見せできるよう準備していきます！」

【動画】シーズンのエンディングに三河のメンバーがファン・ブースターに感謝