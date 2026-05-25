【S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-】 7月 発売予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-」を魂ストア限定アイテムとして7月に発売する。価格は8,800円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場するバイク「トライチェイサー2000」をStore Limited EditionとしてS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

2000年放映当時の劇中車輌の色を再度定義し直したカラーリングとなっており、ヘッド部分およびマフラーのゴールドの色味は劇中さながらの見栄えとなり、ライト部分にはクリアパーツが採用されている。

ハンドルの可動、サイドスタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載。前後タイヤのブロックパターンや、スポークホイールを精密に造形されている。

新規パーツとして、ハンドルの中央に取り付け可能なアナログ式コントロールパネルが付属。「EPISODE 4 疾走」での初登場から「EPISODE 17 臨戦」にてコントロールパネルを破壊されるまでの、初期の状態を再現することができる。

(C)石森プロ･東映