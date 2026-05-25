「S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-」が魂ストア限定アイテムとして7月に発売
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-」を魂ストア限定アイテムとして7月に発売する。価格は8,800円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場するバイク「トライチェイサー2000」をStore Limited EditionとしてS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
2000年放映当時の劇中車輌の色を再度定義し直したカラーリングとなっており、ヘッド部分およびマフラーのゴールドの色味は劇中さながらの見栄えとなり、ライト部分にはクリアパーツが採用されている。
ハンドルの可動、サイドスタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載。前後タイヤのブロックパターンや、スポークホイールを精密に造形されている。
新規パーツとして、ハンドルの中央に取り付け可能なアナログ式コントロールパネルが付属。「EPISODE 4 疾走」での初登場から「EPISODE 17 臨戦」にてコントロールパネルを破壊されるまでの、初期の状態を再現することができる。
【商品詳細公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 25, 2026
「S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-」が
魂ストア限定アイテムとして登場！
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新規パーツとしてハンドル中央に取り付け可能なアナログ式コントロールパネルが付属し、劇中初期状態を再現可能！#仮面ライダークウガ… pic.twitter.com/U9trA86Ksn
(C)石森プロ･東映