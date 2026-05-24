5月23日、タレント・あのが自身のXを更新。騒動の発端となった番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言し、物議を醸している。

騒動の発端となったのは、18日に放送された同番組の「ベッキーの次に嫌いなタレントは？」という質問に対するあのの回答だった。

「あのちゃんは『ベッキーの次に嫌いなタレントは？』という質問に対し、鈴木紗理奈さんの名前をあげました。放送後に鈴木さんはInstagramのストーリーズを更新。《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん》《普通にいじめやん》と怒りをあらわにしていました。

鈴木さんの抗議により、SNSではあのちゃんに対する非難が噴出。22日には、番組側が『スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった』と謝罪する事態に発展しています」（芸能担当記者）

23日には、あの本人もXを更新し、番組の演出をめぐり、ゲストに負担をかけるような企画や、暴露系の企画などを止めるよう制作陣に何度も意見してきたが、まったく改善されてこなかったことを告白。《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と降板を宣言した。

制作陣に対する怒りを見せたあのだったが、鈴木の抗議に対し、あのも“反撃”ともとれる投稿を何度かおこなっていることを指摘されている。

鈴木が20日までにストーリーズを更新した後、あのは21日夜にXを更新。《惡の華の前にこっちもみんな見てね〜》と、自身が主演を務めるドラマ『惡の華』（テレビ東京系）の名前を出しつつ、「鈴木紗理奈が嫌い」発言が収録された『あのちゃんねる』放送回を宣伝した。

さらに、放送後には《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》とも投稿。こちらは22日昼時点で削除されている。21日夜にはInstagramのストーリーズでは、《まあよかったんじゃないっすか うまくいって》とつづるなど、不穏な投稿が何度かあがっていた。

「名前こそ出しませんでしたが、問題回の宣伝投稿ともあいまって、鈴木さんへの“煽り”と受け取る人も多かったようです。この時の文面では、あのちゃんの“相手にも非がある”といった姿勢が読み取れますが、今回の降板宣言では番組制作陣の批判に終始していました。はじめから制作への批判と鈴木さんへの謝罪をつづっていれば、ここまでの炎上にはならなかったはず。初期対応を間違えた感は否めません」（同前）

Xでは、あのの“反撃投稿”を引き合いに出し、一連の対応を非難する声が寄せられている。

《そりゃ制作サイドが悪いよピィー入れなかったんだから そう思うけど、その後のすぐ消した反撃ポストは何なの？》

《番組を悪いことにしたいようだけど無理ある》

手のひら返しだ、とあのの態度を指摘する声も、一部からは出ている様子。今後の彼女の活動に差し障らないとよいのだが……。