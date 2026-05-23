ルーキーイヤー以来の先発転向も…今季5度目の登板も初勝利ならず

■DeNA ー ヤクルト（23日・横浜）

DeNAの入江大生投手が23日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦に先発。いずれも自己ワーストの1回6失点でKOされた。今季、ルーキーイヤー以来の先発に転向している右腕だが、またしても今季初勝利は遠かった。

初回2死を奪うも、内山に右翼線二塁打を浴びると、続くオスナの右前適時打で先制を許した。その後もヤクルト打線の勢いを止められず、打者10人の猛攻を浴びて6安打で一挙6失点。この回だけで40分を要し、60球を費やした。

開幕ローテーションを掴んだ今季だが、初登板となった3月28日ヤクルト戦（横浜）で4回4失点を崩れて黒星を喫すると、その後も安定感を欠いた。前回登板した5月14日の中日戦（横浜）は勝ち負けこそつかなかったが6回無失点と復調気配だったが、まさかの登板となってしまった。

降板後、入江は球団を通じて「自分の投球ができず申し訳ない気持ちです。他に話せることはありません」とコメントした。

2回からは若松がマウンドに上がった。（Full-Count編集部）