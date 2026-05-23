自身のインスタグラム更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が22日、自身のインスタグラムを更新。カップルを組む西山真瑚との練習風景を公開すると、ファンからも称賛の声があがっている。

紀平は、自身のインスタグラムで「最近のあれこれ 日本のお友達がモントリオールに練習しに来てくれました オフの日に遊びに誘ってもらい、充実した1週間でした」と報告。ミラノ・コルティナ五輪の男子で銅メダルを獲得した佐藤駿らとのオフショットを含めた動画を公開した。

続けて「これからどんどん練習が大変になりますが、毎日頑張ります」と記した紀平だが、そんな中ファンが注目したのは練習の様子だ。リフトや2人が複雑に入れ替わりながらのステップシークエンスなど、昨年9月末のアイスダンス転向表明から約8か月が経過した現在の出来栄えに、ファンからも様々な反響が届いている。

「すっかり､アイスダンスが、似合いますね」

「競技会で拝見できるのを楽しみにしています」

「りかしん、どんどん上達してるのがわかります 見たことない技もできるようになってる」

「梨花ちゃん、表現力が上がっていてびっくりしました」

「りかしんがアイスダンス界を引っ張っていく未来を信じています」

「りかしんの今シーズンプログラム楽しみにしてます！」

同日には男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんが、本田真凜さんとのアイスダンスの競技挑戦を発表したばかり。コメント欄には「いずれ、梨花さんと真凜さん バチバチ対決になるのでしょうか？？」「マリンちゃんもアイスダンスくるよ！激戦区だよ！！」といった声もあった。



（THE ANSWER編集部）