C・ロナウドが直接FK弾を含む2ゴール！　アル・ナスルが11度目のサウジアラビア王者に輝く

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　サウジ・プロフェッショナルリーグ最終節が20日に行われ、アル・ナスルはホームでダマクと対戦した。

　首位アル・ナスルが宿敵である2位アル・アハリと勝ち点「2」差をつけている状況でリーグ最終戦を迎えた。試合は34分、サディオ・マネがヘディングでゴールを決めてアル・ナスルが先制すると、前半はダマクを無得点に抑えて試合を折り返した。

　後半に入り52分、アル・ナスルはキングスレイ・コマンの得点で加点。58分にダマクにPKを献上して1点を返されたが、63分に厳しい角度だったもののクリスティアーノ・ロナウドがFKから直接ゴールネットを揺らし、アル・ナスルは再びリードを2点に広げた。さらに81分、C・ロナウドがチーム4点目となるゴールを決めてリードは3点差に。このまま試合は終了し、アル・ナスルが4−1でダマクに快勝。2018−19シーズン以来となる11度目のサウジ・プロフェッショナルリーグ優勝を果たした。

【スコア】
アル・ナスル　4−1　ダマク

【得点者】
1−0　34分　サディオ・マネ（アル・ナスル）
2−0　52分　キングスレイ・コマン（アル・ナスル）
2−1　58分　モルライ・シラ（ダマク）
3−1　63分　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
4−1　81分　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

※7時20分追記
タイトルの表記に誤りがございましたので修正いたしました。


【ハイライト動画】C・ロナウドが直接FK弾含む2ゴール! アル・ナスルがサウジ王者に